Warholm får EM-fordel av «omdiskutert regel»: – Ikke rettferdig

– Jeg er ikke så kjempefornøyd med den ordningen, forteller Warholm og Slettums trener Leif Olav Alnes til NRK.

Ordningen han sikter til ble innført før EM i Amsterdam i 2016, og splitter nå Alnes sin treningsgruppe.

For både Warholm og Amalie Iuel er direkte kvalifisert til semifinalen i EM, mens Slettum må ut i et hektisk forsøksheat. Line Kloster slipper også unna med bare to løp.

IKKE FORNØYD: Leif Olav Alnes liker ikke regelen som gjør at Warholm får ett løp mindre under EM, men ser fordelen ved det også. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Regelen er nemlig at de 12 beste på rankingen før EM slipper å løpe forsøk, og dermed skal løpe bare semifinale og eventuell finale under mesterskapet.

De resterende utøverne må komme seg gjennom et forsøksheat før de kan stå på startstreken i semifinalen og finalen.

– Prinsipielt burde det være likt. Når det en gang er sånn, må vi forholde oss til det, mener Alnes.

– Ikke rettferdig

Regelen er omdiskutert og er en ulempe for utøvere som Slettum som må løpe tre løp på like mange dager på rad.

– På distanser som 400 meter og 400 meter hekk er det ikke en fordel å ha et ekstra løp i beina i forhold til andre finalekandidater. Det er det ikke nei, sier Slettum.

MÅ LØPE MER: Elisabeth Slettum må løpe ett løp mer enn konkurrenter som er antatt sterkere enn henne. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Jeg tenker jo at det er litt spesielt og det er vel kanskje ikke helt rettferdig. Men de har vel en eller annen grunn for at de har valgt å gjøre det på den måten, sier hun videre.

– Skjønner du at de gjør det med tanke på at stjerner som Femke Bol og Karsten Warholm kan delta på flere distanser?

– Det gir dem i hvert fall muligheten. Regelen er kanskje verst for de som ligger rundt 13., 14. og 15. plass som akkurat ikke får lov å slippe forsøket. De har jo en ganske reel sjanse til å nå en finale, sier Slettum.

– F ordel for meg

Alnes skulle helst ha sett at alle elevene sine måtte løpe tre runder under neste ukes mesterskap.

– Jeg prøver å forstå bakgrunnen for den (regelen). Når det er flere mesterskap skal det være mindre belastning på de beste, forteller Alnes og følger opp:

– Men egentlig mener jeg friidrett er en idrett der man i størst mulig grad skal stille likt. Det er ikke vi som lager reglene. Vi får bare forholde oss til det. Og det gjør man denne gangen også.

Og denne gangen innrømmer Alnes at regelen kan være en fordel for en av hans elever.

– Jeg er egentlig glad i at man konkurrerer på like vilkår. Men i denne settingen vil vi ikke si fra oss den muligheten, erkjenner han.

Det støtter Warholm selv.

– Akkurat i år kjenner jeg det er helt greit, smiler han.

Nå blir det bare semifinale og eventuell finale 18. og 19. august.

– Det er en litt annerledes greie, så det er nok en fordel for meg i den settingen, innrømmer Warholm.

– Mer selvtillit

For Warholm kjenner nemlig fortsatt at han gikk glipp av mye viktig trening på grunn av skaden han pådro seg i vår.

– Jeg er fortsatt ikke i den idealsituasjonen jeg hadde sett for meg denne sesongen, men jeg synes vi har gjort alt vi kan med de korta vi har fått utdelt, sier han.

RESTART: Warholm har startet litt på nytt etter å ha kommet over VM-skuffelsen sammen med trener Leif Olav Alnes. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Han beskriver tiden etter VM som en unik mulighet til å restarte litt, og har fått trent mer uten å ha noen vondter og problemer.

– Før VM var det en ekkel setting. Da hadde ikke jeg fått gjort noe som helst. Jeg var ikke sikker på noe. Nå føler jeg meg mer trygg på at ting funker og jeg har sprunget på meg mer selvtillit enn jeg hadde da. Sånn sett syns jeg at det står litt bedre til nå, forteller Warholm.

Nå håper han EM kan redde sesongen.

– Sesongen som jeg hadde forestilt meg røk jo på en måte. Det har vært en jobb mot å komme seg litt tilbake til en setting hvor man føler seg konkurransedyktig. Nå kommer EM og forhåpentligvis kan jeg klare å utrette noe i år.

