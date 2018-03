Voldtektstiltalt Molde-spiller får spille kamper

Det bekrefter Moldes administrerende direktør Øystein Neerland overfor Romsdals Budstikke.

– Som kjent har en av MFKs spillere nylig blitt tiltalt i en straffesak. MFK er i den forbindelse gjort kjent med at spilleren og fornærmede har ulike versjoner av hendelsesforløpet. Spilleren mener at han ikke har gjort noe straffbart. Det tilligger ikke MFK som fotballklubb å ta stilling til hendelsesforløpet, og det tilligger ikke MFK å felle dom i saken. Det er det rettsapparatet som skal gjøre. MFK vil på denne bakgrunn avvente domstolenes behandling av saken, før det vurderes om hendelsen skal få betydning for spillerens tilknytning til MFK. Spilleren vil møte på jobb og dermed også være aktuell for laget fremover, heter det i uttalelsen.

Neerland opplyser til lokalavisen at han ikke vil kommentere saken nærmere.

Nekter straffskyld

Siktelsen mot spilleren ble tatt ut i fjor sommer, og saken var under etterforskning frem til tiltalen ble klar i forrige uke.

Spilleren, som nekter straffskyld, er tiltalt for å ha hatt «seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre årsaker er ute av stand til å motsette seg handlingen».

Mannens advokat Øyvind Panzer Iversen uttalte til NRK at spilleren var overrasket over utviklingen.

– Min klient er overrasket over at påtalemakten tar ut tiltale. Han erkjenner ikke at det har skjedd noe straffbart, og han ser frem til å kunne forklare seg om dette i tingretten, opplyste Iversen da tiltalen ble kjent.

– Opp til Molde

Samtidig opplyste kvinnens advokat Mette Ekroll Nyland til VG at klienten var glad for at saken hadde kommet et steg videre.

Når NRK gjør Nyland oppmerksom på at Molde ikke suspenderer spilleren, svarer advokaten at klienten er mest opptatt av hendelsen og det som har skjedd.

– Så får det være opp til Molde å leve med den avgjørelsen og de vurderingene de gjør. Fakta er i alle fall at det foreligger en tiltale, sier Nyland.

Statsadvokat Ingvild Thorn Norheim ønsket ikke å utlevere tiltalen siden rettsmøtet kan gå bak lukkede dører.

Det er foreløpig ikke kjent når saken skal opp for retten.