MFK-spelar tiltalt for sove-valdtekt

SISTE: Klubbdirektør Øystein Neerland i MFK seier dei vil vurdere korleis dei skal handtere saka, etter at ein av dei mest profilerte spelarane i stallen er tiltalt for valdtekt.

Han vil ikkje seie noko meir om saka no.

Klubbdirektør Øystein Neerland er svært forsiktig med å kommentere tiltalen som er tatt ut mot ein av spelarene. Foto: NRK

Ein Molde-spelar er tiltalt for valdtekt etter ein bytur i fjor. Spelaren er tiltalt for å ha hatt seksull omgang med nokon som er bevisstlaus eller av andre grunnar er ute av stand til å motsette seg handlinga.

– Ja, han er tiltalt for sove-valdtekt. Det er det einaste vi vil seie, seier statsadvokat i Møre og Romsdal, Ingvild Thorn Norheim til NRK.

– Kor omfattande har etterforskinga vore?

– Den har vore godt og grundig etterforska, seier ho.

Norheim seier ho ikkje vil gje ut tiltalen, fordi saka etter alt å døme kjem til å gå for lukka dører.

– Overraska over tiltalen

Mannen sin advokat, Øyvind Panzer Iversen, skriv i ein sms at MFK-spelaren er overraska:

Advokat Øyvind Panzer Iversen forsvarar eliteseriespelaren som no er tiltalt for valdtekt av ei sovande kvinne. Foto: remi sagen

«Min klient er overraska over at påtalemyndigheten tar ut tiltale. Han erkjenner ikke at det har skjedd noe straffbart og han ser nå frem mot å kunne forklare seg om dette i Romsdal tingrett».

– Glad for at saka kjem vidare

Kvinna sin advokat, Mette Ektroll Nyland, seier til VG at ho er glad for at saka no er komen eit steg vidare, og at ho er glad for å bli trudd av politiet.

Mette Nyland Ekroll forsvarar kvinna som skal ha blitt valdtekten i ei leiligheit i Molde i fjor sommar. Foto: Ivar Lid Riise / NRK

I fjor sommar blei det kjent at ein eliteseriespelar i Molde Fotballklubb var meld og sikta for valdtekt av ei kvinne i ei leiligheit med fleire tilstades , og politiet skal då ha gått ut og bedt om tips.

Kan vente ny vurdering

NRK har så langt ikkje lukkast å få kommentar frå Molde FK. Då nyheita om at spelaren var meld og sikta for valdtekt blei kjent, uttalte trenar Ole Gunnar Solskjær seg slik til Romsdals Budstikke.

– Han er ikke tiltalt eller dømt. Derfor ser vi ingen grunn til at han ikke skal spille fotball, det er jobben hans. Vi vil gjøre en ny vurdering av dette dersom det skulle bli en sak ut av anmeldelsen, sa han.