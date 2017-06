Molde-spiller siktet for voldtekt

Ifølge Romsdals Budstikke er en eliteseriespiler i Molde fotballklubb anmeldt og siktet for voldtekt. Administrerende direktør Øystein Neerland sier at de er kjent med saken. Advokat til spilleren, Øyvind Panzer Iversen, sier til avisa at hans klient benekter at det har skjedd noe straffbart.