– Det er bare skuffende akkurat nå. Jeg hadde muligheten på å klare drømmen min, også gjorde jeg ikke det. Da blir jeg litt lei meg. Jeg tror jeg ble for ivrig og utålmodig mot kanten, sier Lundby til NRK.

Etter finaleomgangen var det en knust Lundby som ble intervjuet av NRK på sletta i Lahti. Øynene var blanke, og Lundby snufset mens hun stadig tørket tårer i øyekroken.

TAKK OG FARVEL: Maren Lundby lander på 91 meter, og VM-gullet glipper. Du trenger javascript for å se video. TAKK OG FARVEL: Maren Lundby lander på 91 meter, og VM-gullet glipper.

– Taklet ikke presset

Hun ledet med 2,7 poeng etter 1. omgang, men VM-gullet glapp i finalehoppet. Med kun 91 meter ble det ei heller sølv eller bronse. Carina Vogt fra Tyskland tok gullet foran Yuki Ito. Verdenscupvinneren Sara Takanashi tok bronsen. Lundby var 3,4 poeng bak Takanashi.

– Det blir litt for tynt. Det er akkurat litt for lite trøkk til at det tar av, sier Maren Lundby til NRK før hun tørker et par tårer i øyekroken.

– Det er enkelt å si nå at hun rett og slett ikke taklet presset. Hoppingen i andre omgang var ikke god nok. Hun fikk det ikke til. Fire er en bra plassering, men det er så synd når hun var i den posisjonen hun var, sier NRK-ekspert Johan Remen Evensen etter at Lundby ble nummer fire i VM.

Ledet etter 1. omgang

I 1. omgang landet Lundby på 99,5 meter, og det holdt til solid ledelse, 2,7 poeng foran Sara Takanashi, den japanske storfavoritten.

LENGST: Maren Lundby kliner til med 1. omgangs lengste hopp. Du trenger javascript for å se video. LENGST: Maren Lundby kliner til med 1. omgangs lengste hopp.

– Jeg hadde helt nye sko i går, og følte ikke at jeg hadde helt kontakt med skia. Så jeg byttet sko i dag, og da fikk jeg bedre kontakt, sier Lundby.

Lundby debuterte i VM allerede som 14-åring, og dette var hopperens femte verdensmesterskap. Hun har aldri vært bedre enn nummer 11 individuelt, men står med VM-sølv fra mixed laghopp i Falun for to år siden.

Maren Lundby i VM Ekspandér faktaboks Maren Lundbys individuelle plasseringer i VM: Liberec, 2009: 22. plass

Oslo, 2011: 11. plass

Val di Fiemme, 2013: 25. plass

Falun, 2015: 15. plass

Lahti, 2017: 4. plass