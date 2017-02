Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Det norske VM-håpets fremste styrke var også hennes største svakhet Maren Lundbys vei fra VM-debut som 14-åring til medaljekandidat som 22-åring har vært lang og tøff. – Jeg mistet aldri troen på at jeg kunne bli best, sier hun.

– Jeg har hele tiden trodd at Maren kunne bli verdens beste kvinnelige skihopper. Men jeg trodde det skulle skje før, innrømmer Clas Brede Bråthen.

Sportssjefen for hopplandslaget var en av hovedpersonene da en 13 år gammel Maren Lundby ble tatt inn i landslagsvarmen i 2008. Kvinnene hadde endelig fått hopp på VM-programmet, og landslagsledelsen ville snappe opp talentet fra Kolbu på Toten før hun la hoppskiene på hylla.

Derfor ble en 14 år gammel Lundby også tatt ut og sendt til det historiske VM-rennet i Liberec i 2009.

Og som om det ikke var historisk nok i seg selv, så fikk også Lundby det symboltunge startnummeret 1 i det første VM-rennet for kvinner.

VIDEO: Maren Lundby blir tidenes første kvinnelige VM-hopper. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Maren Lundby blir tidenes første kvinnelige VM-hopper.

Resultatet ble en godkjent 22. plass, men riktignok i skyggen av bronsevinner og datidens store kvinnehopprofil Anette Sagen.

Og sånn har det egentlig vært i de påfølgende ni årene.

Lundby var det store talentet som ikke fikk det helt til. Noen gode enkeltprestasjoner her og der – som VM-sølvet i mixed-konkurransen i Falun – men uten den stabiliteten og tryggheten som er nødvendig for å hevde seg i verdenstoppen i hopp.

Helt fram til nå.

Nye Maren Lundby

Denne sesongen snudde det plutselig. Nærmere bestemt 10. desember 2016.

For etter å levd i skyggen av Sagen i så mange år, fikk Lundby endelig sitt internasjonale gjennombrudd med verdenscupseieren i russiske Nizjnij Tagil.

Triumfen var ikke bare Lundbys første i verdenscupen, men kun den andre til Norge siden kvinnene fikk sin egen verdenscup. Sagen tok den første i januar 2012.

– Det er så ufattelig fortjent og veldig gøy for alle de som har jobbet så hardt og så lenge. Nå er det en utøver fra den nye generasjonen som forhåpentligvis har startet en ny epoke for norsk hoppsport, sa Bråthen etter rennet.

Og den epoken har i hvert fall fått en lovende start.

For etter seieren i Russland har Lundby tatt ytterligere tre seirer, samt fem pallplasser. I verdenscupen ligger hun på 3. plass.

Dermed er Kolbu-jenta en av Norges heteste medaljekandidater foran det kommende VM i Lahti.

– Det ser bra ut så langt denne sesongen, men det som har skjedd så langt betyr ingenting for resultatet i VM. Men det har gitt meg selvtillit. Jeg har ikke hatt for mye av det tidligere, forteller Lundby til NRK.

Og treffer der selve kjernen av problemet. For hvorfor har ikke stortalentet Lundby fått det til å fungere tidligere? Og hva er annerledes denne sesongen?

Det store problemet i ungdomsårene

– Jeg har som regel vært ganske ustabil i bakken. Jeg har ikke følt at jeg har hatt ting helt klart for meg, og hvordan jeg skal løse det, forklarer Lundby.

PÅ TOPPEN: Maren Lundby feirer verdenscupseieren i Ljubno tidligere i vinter. Foto: Jure Makovec / AFP

Lundbys store utfordringer før gjennombruddet var også noe støtteapparatet rundt henne fikk med seg.

Clas Brede Bråthen tror en av Lundbys sterkeste sider som hopper – ønsket om å ha kontroll – på samme tid også gjorde det vanskeligere for henne.

– For akkurat når det gjelder som mest, så må du også tørre å slippe kontrollen og la det stå til. Det er noe som hun har måttet utfordre seg mye på, forteller han.

Det er Lundbys trener Gjermund Lunder helt enig i. Han forteller at hun alltid har vært nøye i treningen.

Noen ganger litt for nøye.

– En styrke kan også være en svakhet. Hun kan bli litt for opptatt av detaljer. Da kan det hende at helheten og de viktige prinsippene blir litt borte, sier han.

Lundby selv innrømmer at det har vært mange vanskelige år.

– Det går veldig hardt inn på meg når jeg føler jeg ikke presterer på det nivået jeg ønsker. Men selv om det har vært en del nedturer, så har jeg aldri mistet troen på at jeg kunne bli best.

– Jeg har visst at det er tekniske ting som gjør at det ikke svarer. Jeg har akseptert det, og forsøkt å gjøre noe med det, forteller hun.

En tryggere utgave av seg selv

Men nå har altså noe skjedd med Maren Lundby.

Usikkerheten er blitt byttet ut med sikkerhet. Ujevne prestasjoner er erstattet av seirer og pallplasser.

– Nå har jeg mer kunnskap om hva som skal til for å prestere bra i hvert hopp. Da føler jeg meg mye tryggere, sier Lundby.

Hun har tross alt blitt en slags veteran, selv om hun bare er 22 år gammel. I Lahti stiller hun utrolig nok opp i sitt femte ski-VM. Slik går det når man får VM-debuten mens man fortsatt går på ungdomsskolen.

– Det kom litt brått på. Jeg følte meg nesten ikke som en fullverdig deltaker. Jeg tuslet rundt der med Petter Northug og gjengen. Det var mest for å lære, minnes Lundby.

HISTORISK START: Maren Lund ble første kvinnelige hopper i et VM. I en alder av 14 år. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Men den tidlige velkomsten på landslaget skulle bli avgjørende for den hopperen hun er i dag.

– Jeg fikk muligheten av å lære av de beste: Anette Sagen, Line Jahr og Gyda Enger. Da jeg fikk muligheten til å komme til VM, så var det ekstra motivasjon. At skiforbundet tok meg inn da, ga meg også troen på at jeg kunne bli best. Det var da jeg skjønte at jeg skulle bli skihopper, forteller hun.

Den tryggheten har åpenbart endret mye i Lundbys hopphverdag.

– Det er deilig å føle at du kan gjøre et normalhopp, og samtidig være på pallen. Det er godt å ta med seg at du ikke trenger å overprestere for å være med i toppen, sier hun.

DET FØRSTE KVINNELAGET: Line Jahr (f.v.), Helena Olsson Smedby, Anette Sagen og Maren Lundby deltok i VM i 2009. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Har sluppet seg mer løs

Også trener Lunde gleder seg over elvens fantastiske utvikling denne sesongen.

– Hun har et veldig godt treningsgrunnlag. Den siste tiden har hun også klart å sette fokus på de viktige tingene for å bli verdens beste skihopper, sier han.

Og de tingene er blant annet hjelp fra fagpersoner når det gjelder motorisk trening, ernæring og individuell tilpasning av utstyret.

– Det har gjort at hun har klart å spisse grunnlaget som allerede er bygget opp, sier Lunder.

Sportssjef Bråthen påpeker at Lundby også har jobbet knallhardt med den mentale biten.

Blant annet for å slippe seg mer løs.

– Det har skjedd mye med Maren hele tiden. Nå er hun helt klar mentalt. Hun er mentalt mye sterkere, og vet hva som skal til for å ta ut potensialet sitt, sier han.

Sportssjefen tar også sin del av skylden for at det tok nesten ni år før Lundby virkelig fikk det til å stemme.

– Hun fikk som ung utøver litt feil impulser, og har måttet avtrenes en del mønster.

– Det kan være gjennombruddet hadde kommet før, hvis kompetansen på oss rundt henne hadde vært bedre. Nå er det imidlertid blitt veldig bra, sier han.

SKULLE SPILLE FOTBALL: Maren Lundby spilte fotball før hun begynte på NTG på Lillehammer. Der bort hun fortsatt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Klar for å fly

Nå er ikke Maren Lundby utrygg lenger. I stedet ønsker hun å teste grensene for sin egen idrett.

Før syntes hun det så skummelt ut å prøve skiflyging. Det har forandret seg.

– Nå har jeg veldig lyst til å prøve meg i en skiflygingsbakke. Det ser helt rått ut. Det hadde vært en drøm å komme over 200 meter, sier hun.

Den drømmen må leve en stund til.

For de kvinnelige hopperne har foreløpig ingen skiflygingsrenn på programmet. Kun enkelte av hopperne har fått forsøke seg som prøvehoppere i mennenes skiflygingsrenn.

– Jeg håper at jenter snart kan komme med. I løpet av karrieren min må jeg ha en topplassering i skiflyging, sier Lundby.

Inntil videre får hun ikke engang hoppe i vanlig storbakke i VM. Enn så lenge konkurrerer kvinnehopperne kun i liten bakke og i mixed lagkonkurransen.

– Vi må få stor bakke i VM, og flere storbakker på programmet gjennom sesongen. Jeg synes utviklingen har stått stille et par år nå, sier hun.

– Jeg synes vi fortjener få ett VM-renn til, og en egen lagkonkurranse. Vi har nemlig et nivå nå som gjør at vi kan vise oss fra en bedre side enn i en 90-metersbakke. Jeg håper det skjer snart, sier hun.

Lundby er likevel fullstendig klar over at kvinnehopp enn så lenge lever i den store skyggen til gutta.

– Vi er ikke attraktive nok ennå. Det er forståelig at noen mener det er kjedeligere å se på oss, så lenge vi ikke hopper like langt som gutta.

SØLVJUBEL: Sølvet fra mixed-konkurransen i Falun er Maren Lundbys eneste VM-medalje. Foreløpig. Her med Anders Bardal (f.v.), Line Jahr og Rune Velta. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Drømmen om medalje

Interessen for kvinnehopp vil nok uansett ta seg opp i Norge hvis Lundby tar individuell VM-medalje i Lahti.

Og hun tar forventningene på strak arm. Hun er krystallklar på at hun ikke reiser til Lahti kun «for å lære» denne gangen.

Hjemme på hybelen på Lillehammer henger nemlig et startnummer fra forrige sesongs prøve-VM i Lahti over senga hennes.

Til ren inspirasjon.

– Det er det første jeg ser når jeg våkner om morgenen. Da vet jeg hva jeg har å gjøre. Det er fin motivasjon foran en ny treningsdag, sier Lundby

– For målet er medalje. Jeg skal være offensiv og banke til. Og jeg skjønner at folk ser på meg som en medaljefavoritt. Jeg har vært på pallen flere ganger denne sesongen, og jeg har vunnet flere renn. Jeg vet at jeg er i stand til å ta medalje, sier hun offensivt.

Og kanskje også en medalje i OL i Sør-Korea neste år?

For sportssjef Bråthen har allerede utropt Lundby som en av Norges største gullfavoritter i Pyeongchang i 2018.

– Før karrieren min er over så ønsker jeg å ta medalje i OL, VM og verdenscupen sammenlagt. Klarer du det, så er du en stabil og god skihopper, sier Lundby.

For øyeblikket en av verdens mest stabile og gode skihoppere.