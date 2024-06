– Det gjør bare vondt å se, for å si det helt enkelt, sier Jürg Capol.

Han er tidligere direktør i Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS). I nesten 20 år var han blant toppene av skipyramiden, blant annet som renndirektør og markedsdirektør.

Men i 2021 ble svensk-britiske Johan Eliasch valgt som president. Et snaut år senere var Capol ute av FIS og tok heller en jobb som sjef for skiskytter-VM kommende vinter. Capol forteller nå for første gang hvorfor. Han er ikke nådig i sin kritikk.

– Et par uker etter at han ble valgt som FIS-president skjønte jeg at dette ikke lenger blir artig. Samtidig fikk jeg tilbudet med skiskytter-VM her i Lenzerheide. Jeg tenkte at jeg trengte noe gøy å jobbe med, og at dette (FIS) ikke blir artig, det kommer til å bli et slakt. Det blir ikke fint, det blir en kamp om småtterier, sier Capol i et videointervju med NRK, og legger til:

– I dag, to og et halvt år senere, er vi der jeg så at vi kom til å være.

Samtidig som Capol langer ut mot sin tidligere arbeidsgiver, får han også kraftig skyts tilbake fra FIS.

– Det er ikke noen hemmelighet at Jürg Capol ikke hadde noen fremtid i FIS ettersom han ikke var i stand til eller ville handle i organisasjonens beste interesse. Derfor, men likevel skuffende, er ikke bitterheten i kommentarene hans spesielt overraskende, svarer FIS i en uttalelse.

Klæbo i utbryterliga?

Som TV-seer merker du foreløpig ikke så mye til maktkampen som pågår i internasjonal skiidrett. Det kan fort endre seg. Og de potensielle konsekvensene er enorme.

Forholdet mellom de største skinasjonene i verden og deres internasjonale forbund er nemlig på frysepunktet.

UTBRYTER? Johannes Høsflot Klæbo kan måtte komme til å velge mellom to separate ligaer i fremtiden.

Land som Norge, Sverige, Østerrike, Sveits, Tyskland, Italia og Slovenia er nå så forbanna at de truer med ikke lenger å arrangere verdenscuprenn. Nasjonene har nå dannet en allianse de kaller «Snowflake». «Snowflake»-landene står for omtrent 65 prosent av alle verdenscuprenn som arrangeres hvert år.

Isteden vurderer de å starte en egen liga og sine egne arrangementer utenfor FIS-systemet. I så fall kan Holmenkollen-helgen, hoppuka, Kitzbühel-rennene i alpint og Tour de Ski bli arrangert uten at det deles ut verdenscuppoeng.

Med andre ord: Allerede om et par år kan Klæbo, Aamodt Kilde, Riiber og Kvandal måtte velge mellom to konkurrerende vintercuper: Verdenscupen og en utbryterliga.

Det som fikk begeret til å renne over for «Snowflake», er en ny markedsavtale som FIS forsøker å få gjennom. Kort fortalt handler den om at Norge og andre land ikke lenger skal selge sine TV-rettigheter selv. I stedet skal FIS selge dem samlet for alle land.

Selv om «Snowflake» er enige om at det er lurt å selge rettighetene samlet, er de uenige i nøyaktig hvordan det skal gjøres, og det er der konflikten står nå.

Mandag kveld møtte Norge, Sveits, Tyskland og Østerrike FIS-presidenten i Reykjavík. En sentral kilde i «Snowflake» sier at «det er musesteg i riktig retning, men fortsatt en lang vei å gå før de er enige».

– Vi syns ikke den (avtalen til FIS) har gode nok styresett-prinsipper. Vi syns ikke økonomien i den er god nok, og så er den også basert på en modell som behandler alle grenene likt, sa lederen av «Snowflake»-arbeidet fra Norges Skiforbunds side, Terje Lund, til NRK i mai.

SNOWFLAKE: Terje Lund er arrangementssjef i Norges Skiforbund og leder forbundets arbeid med Snowflake.

– Sparker hverandre under bordet

Onsdag møtes FIS til sin kongress i Reykjavík. I dagene i forkant har det vært intens møtevirksomhet om denne sentraliseringsavtalen.

At internasjonal skisport har havnet i en så stor konflikt, bekymrer den tidligere markedsdirektøren. Han understreker at han nå følger dette fra utsiden, men mener utviklingen ikke er bra for noen.

– De sitter i møter og sparker hverandre under bordet. Et spark til venstre og et spark til høyre. Man tenker ikke hvordan man løser problemene for skisporten. Man løser ingen problemer, man bare sparker hverandre under bordet, sier Capol.

– Tror du trusselen fra «Snowflake» kommer til å bli en realitet?

– Jeg tror det er eneste måte, men de må være mer konsekvente.

– Hvordan da?

– De må si at de ikke forlater FIS, men at de kjører sin egen serie. Den eneste bekymringen min er at et av landene trekker seg fra dette, sier Capol og sikter til at nasjonene må stå sammen for at trusselen mot FIS skal være så sterk som mulig.

– Sløser med tiden

Capol har selv vært olympisk langrennsløper på 80-, og 90-tallet og trekker frem hva FIS historisk sett har vært.

– FIS ble stiftet av de nasjonale forbundene for 100 år siden, da forbundene slo seg sammen for å gjøre skisporten bedre. Den mentaliteten har man egentlig fortsatt, men nå sløser man det bort med en rettskamp eller hvordan denne situasjonen utvikler seg.

VM-SJEF: Jürg Capol er nå sjef for skiskytter-VM i Lenzerheide kommende sesong.

Selv jobbet Capol sammen med nåværende FIS-president i noen måneder før han fant seg noe annet å gjøre.

– Han (Eliasch, red.anm.) hørte ikke på meg. Han hadde sin mening. Jeg snakket mye med ham før han ble president, jeg har kjent han i flere år. Men da han ble valgt var plutselig diskusjonene veldig korte.

Capol opplevde at det ikke var noen vits å ha en annen mening enn presidenten. Da han ikke så noen fremtid i FIS, og samtidig ble tilbudt jobben som leder av skiskytter-VM i Sveits, valgte han å si opp jobben.

– Jeg ser hvordan de nasjonale forbundene sløser med tiden sin, hva de taper av penger. Og alle kommer med sine advokater når de har møter. Det er egentlig det verste for meg, sier Capol i dag.

Han understreker at Eliasch har flere gode ideer for fremtiden til internasjonal skisport, men at metodene hans ikke er bra for sporten.

– Han opptrer som om det er hans bedrift, men Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet er ikke hans bedrift. Han er bare tilfeldigvis president i dag, sier Capol.

Mener kritikerne bare vil ha «status quo»

Kritikken fra Capol tar altså FIS med knusende ro. NRK har bedt Johan Eliasch om svar, men har fått en uttalelse fra en ikke navngitt talsperson i FIS.

– President Eliasch ble valgt med et mandat om å endre FIS til det beste for alle nasjoner, disipliner og utøvere. Fra starten visste han at en slik prosess med meningsfulle endringer ikke alltid er morsomme og de skaper misnøye hos dem som er fornøyde med status quo. Det er naturlig, sier FIS i en uttalelse.

FÅR KRITIKK: FIS-president Johan Eliasch.

De forklarer videre en del av tingene Eliasch har oppnådd som FIS-president, og nevner blant annet at de har arrangert et toppmøte for utviklingen av medlemslandene og har utviklet et omfattende bærekraftsprogram.

– Det som betyr noe for FIS, er imidlertid å gjennomføre det han har som mandat og fortsette å jobbe for det som er best for snøsport. Stegene mot en sentralisering av markedsrettighetene vil utvikle det kommersielle potensialet til skisporten, skriver talspersonen.