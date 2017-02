Se kvinnenes hopprenn fra klokken 16.15!

– Det er ingenting annet jeg ønsker å drive med enn skihopping, sa Takanashi til Japan Times i 2014.

Takk og lov at hun gjør det ganske bra. For å si det mildt.

For den japanske sensasjonen har vært den soleklare eneren i kvinnehopp de siste fem årene. Den ufattelige fasiten så langt er 53 verdenscupseirer (!) og fire sammenlagtseirer.

Kan bli mestvinnende i hopp

Antallet verdenscupseirer er faktisk samme antall som Gregor Schlierenzauer har, som mestvinnende blant mannlige hoppere. Tar Takanashi bare én seier til, så vil hun med andre ord være tidenes mestvinnende skihopper – uansett kjønn.

Og for å toppe det enda litt mer: Takanashi er fortsatt bare 20 år. Den første verdenscupseieren kom som 15-åring. Den første krystallkula vant hun som 16-åring.

REKORD: Sara Takanashi er kun en seier unna å bli mestvinnende hopper uansett kjønn. Foto: Reinhard Eisenbauer / AFP

– Det er helt vilt det hun har fått til. Den stabiliteten er helt enorm, sier NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen.

Antallet verdenscupseirer per sesong er utvilsomt like stabilt som et solid telemarksnedslag, og hun er soleklar favoritt før dagens konkurranse.

– Jeg skal gjøre mitt beste. Jeg er en av favorittene, sier den sjenerte japaneren til NRK på dårlig engelsk.

Men faktumet er at Takanashi har slitt voldsomt i mesterskap sammenlignet med verdenscupen.

Takanashi har riktignok et individuelt VM-sølv fra Falun i 2013, samt gull i mixed konkurransen. Men de individuelle gullene er uteblitt.

VM i 2013, VM i 2015, samt OL i 2014. Takanashi – tidenes mestvinnende kvinnelige hopper i verdenscupen (nummer to på lista har 13 seirer) – har reist hjem uten et individuelt gull hver eneste gang.

Sara Takanashi Ekspandér faktaboks Født: 08.10.1996, Kamikawa, Japan Meritter:

53 verdenscupseirer

Fire sammenlagtseirer i verdenscupen

78 pallplasser

VM-gull, mixed lag (2013)

VM-sølv, liten bakke (2013)

VM-bronse, mixed lag (2015)



Gråt etter OL-nedtur

OL i Sotsji var en særlig nedtur for Takanashi, som samme sesong tok hele 15 verdenscupseirer (selvsagt rekord).

I RusSki Gorki-bakken endte det imidlertid med 4. plass.

Etter finaleomgangen gråt den daværende 17-åringen.

– Jeg kom hit for å gjøre mitt beste. Jeg er så skuffet. Jeg forsøkte å gjøre slik jeg alltid gjør, men noe gikk galt, sa hun til Japan Times.

SØLVSMIL: VM-sølvet fra 2013 er den eneste individuelle mesterskapsmedaljen Sara Takanashi har. Foto: Yves Herman / Reuters

– Jeg klarte ikke å hoppe slik jeg ønsker. Men jeg gjorde mitt beste, sa Takanashi.

Hvorfor gikk det egentlig galt? Hvorfor står tidenes beste kvinnehopper uten mesterskapsgull?

– Det er veldig spesielt. Det er ingen som har noen god forklaring på hvorfor, heller, sier Remen Evensen.

– Det første som slår meg er at de andre hopperne kanskje har klart å heve seg til mesterskapene. Så er det det psykologiske, sier NRKs ekspert.

Og utdyper:

– Hun har bommet i et par mesterskap først, så er det blitt «en greie» for henne etter det. Hun har vunnet alt i verdenscupen, men ikke når det gjelder som mest.

– Da er det fort at det knyter seg enda mer når drar seg til igjen. Det er blitt en ond sirkel som hun enn så lenge ikke er kommet ut av.

Er favoritt i Lahti

Remen Evensen tror likevel VM i Lahti fort kan bli mesterskapet der det endelig snur.

– Men hun er ikke noe mer favoritt enn tidligere. Hun har vært så stabil i verdenscupen de siste årene, og at det er ingenting som tilsier at hun ikke skal vinne VM-gull. Men det var det heller ikke i Falun, sier han.

UNDRER SEG: NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen har ikke noe godt svar på hvorfor Sara Takanashi står uten VM-gull. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Den tidligere norske landslagshopperen har medfølelse for Takanashis mesterskapsbommer. Samtidig mener han nettopp dette er en av hovedårsakene til at han elsker skihopping.

– Det er dette som gjør hopp til en så fascinerende sport. Det er ikke som i langrenn, hvor oksygenopptak og god teknikk kan være nok. I hopping kan du være best det ene året, men så elendig det andre året. Det er helt merkelige og egenartede mekanismer, sier Remen Evensen.

Lundby: – Føltes bra å slå henne

En av hopperne som kan stoppe Takanashis gulldrøm i Lahti er – gledelig nok med norske øyne – Maren Lundby.

22-åringen fra Kolbu på Toten har endelig fått sin internasjonale gjennombrudd, og vært en av de beste hopperne denne sesongen.

Så langt står hun med fire seirer. Takanashi har riktignok ni triumfer, men nettopp det at hun er blitt slått fire ganger av Lundby taler til norsk fordel.

NORSK HÅP: Maren Lundby tror hun kan slå Sara Takanashi igjen. Også i VM. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det tror i hvert fall Lundby selv.

– Det å slå Takanashi har vært målet i mange år. Jeg har fått høre at hun er uslåelig, uovervinnelig og hopper fra alle. Men jeg har sagt at det er mulig å slå henne. Jeg har ikke fått vist det før i år, men det var godt å vise at det er mulig, sier hun til NRK.

Og legger til:

– Og det føltes veldig bra. Endelig slo jeg henne. Det gjør at hun blir litt usikker, og det føles bra. Det blir vanskeligere for henne å fortsette i den gode stimen. Hun blir mer presset.

–Hun har en sårbar teknikk

Hoppekspert Remen Evensen er helt enig.

– For å si det enkelt: Hvis Maren Lundby hadde hoppet på sitt beste hver gang, så er det ingen i verden som slår henne. Heller ikke Takanashi, sier han.

Hoppeksperten mener også det er en annen vesentlig – og synlig – forskjell mellom Lundby og Takanashi.

– Lundby har en enormt bra fysikk, og en helt annerledes kropp enn Takanashi, som er ganske liten og lett. Lundby kan derfor få langt mer trøkk ned i underlaget. Hvis hun gjør jobben skikkelig, så vil Takanashi være sjanseløs, sier Remen Evensen.

SUVEREN, MEN SÅRBAR: Sara Takanashis seiersmarsj kan gå mot slutten, tror NRKs ekspert. Foto: Vid Ponikvar / AP

Og hvis Lundby fortsetter i samme formspor fremover kan også seirene fortsette å minke for Takanashi.

– Hvis Lundby og et par andre hoppere nå fortsetter å levere sitt beste, så vil farten kunne bli skrudd ned. Kanskje to-tre bommer lavere. Da vil ikke Takanashis teknikk fungere like bra lenger. Hun har en sårbar teknikk, sier han.

– Hun er som nevnt liten og lett, og er en såkalt flyver. Hun er ikke så flink til å legge ned kraft i hoppkanten, men er flink til å bevare farten ut i lufta og fly.

Det samme fenomenet har man også sett blant herrene.

– Blant herrene så ser vi at når nivået blir høyere og farten lavere, så sliter flyverne. For eksempel så er finnene flyvere alle sammen. Men med den utviklingen som har vært de siste årene, så er de blitt helt usynlige. De har ikke forstått at de må endre teknikken og tankegangen, sier Remen Evensen.

– Men Sara Takanashi har foreløpig sluppet unna med det. Derfor har hun også kunnet hoppe på den måten. Men det kan fort endre seg, sier han.