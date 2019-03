VM-manager: Siste innspurt – disse bør du ha på laget i Østersund

– I skiskyting avgjøres veldig mye den første helgen. De som kommer godt i gang får et godt mesterskap, så det blir veldig spennende med herrenes sprint på lørdag, sier NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith i NRKs VM-manager-program.

Hør den nyeste episoden av NRKs VM-manager-program her:

Torsdag braker VM i skiskyting i Østersund løs med mixed stafett, hvor lag bestående av to herrer og to kvinner skal kjempe om mesterskapets første medaljer.

Deretter går det slag i slag med sprint, jaktstart, stafetter og normaldistanse, før mesterskapet avsluttes med fellesstart 17. mars.

Viktig å treffe fra start

En skiskytter kan fint være god i alle disipliner, i motsetning til alpint og langrenn, hvor det er vanskeligere å være god i samtlige disipliner.

Mange utøvere vil gå så å si alle distansene, så her er det viktig å treffe med laget ditt fra start av.

VIL GÅ ALT: Johannes Thingnes Bø har lyst til å gå alle distansene under VM i Østersund. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det er også viktig å sette seg inn i poenggivningen. Hva du kan få poeng for, varierer denne gangen nemlig fra distanse til distanse.

La oss ta et eksempel.

På mixed stafett får du poeng for beste etappetid, lagets plassering i mål, og antall treff per skyting.

På sprint får du også poeng for plassering ved målgang og antall treff per skyting, i tillegg til at du får poeng for utøverens plassering ved både første og andre mellomtid.

Å ha oversikt over reglene, som du kan lese her, er derfor ekstra viktig.

Disse herrene må du ha

En som har skutt fulle hus, vunnet og levert beste etappetid denne sesongen, er Johannes Thingnes Bø, som leder verdenscupen.

I de to verdenscuprundene før VM, i Canmore og Soldier Hollow, viste stryningen imidlertid noen svakhetstegn. I USA hadde han store problemer på stående skyting.

– Han fikk en liten støkk i USA, så det er litt spennende med Johannes her i Østersund. Særlig hvis det blir vind, som kanskje var årsaken til at han skalv litt på standplassen i Soldier Hollow, sier Smith om Thingnes Bø.

GJESTER I VM-MANAGER-PROGRAMMET: Andreas Stabrun Smith og Ola Lunde. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nordmannen er med sin prislapp på 21,5 millioner den dyreste på herresiden. NRKs skiskytterekspert Ola Lunde er likevel ikke i tvil om at Thingnes Bø forsvarer prislappen.

– Det som Johannes er kjent for, er at han er så utrolig flink til å legge ting bak seg, poengterer Lunde.

Blant herrene er det også en tysker til 16 millioner som skiller seg ut for den sindige eksperten.

– Jeg går for Arnd Peiffer. Han er en mesterskapsløper. Tyskerne har kjørt sitt vanlige opplegg – det samme som de kjørte før OL. De har ligget i Hochfilzen på samling. I fjor kom til Pyeongchang i superform, og kan fort ha hevet seg i år også, sier han.

Disse kvinnene må du ha

På kvinnesiden har det vært langt jevnere denne sesongen. Når Smith skal velge seg en favoritt ser han delvis bort fra sesongens resultater, og trekker frem eldre meritter.

MESTERSKAPSLØPER: Laura Dahlmeier har tatt 16 OL- og VM-medaljer. Foto: Marco Bertorello / AFP

– Dahlmeiers mesterskapsstatistikk tyder på at hun fortjener å ha den høyeste prisen, sier han om tyskeren til 18,5 millioner, og fortsetter:

– Hun har hatt sine problemer, men har vært lur og stått over renn. Med den rutinen hun etter hvert har fått, tror jeg fort hun kan finne på å vinne det som er. Løypene passer henne perfekt, og alt ligger egentlig til rette for at hun skal være veldig god.

I samme sjikt som Dahlmeier finner vi trioen som er henholdsvis nummer én, to og tre i verdenscupen sammenlagt – Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, og Marte Olsbu Røiseland.

Smith mener at det er særlig én ting som gjør Røiseland til et godt valg.

– Hun har et kjempehøyt bunnivå. Det vil overraske meg om hun er langt unna topp fem i alle renn.

Landslagssjef og jokere

Du må også ha en landslagssjef til laget ditt. Landslagssjefen får poeng for plasseringen til sin beste løper både på herresiden og kvinnesiden under individuelle renn, og for lagets plassering på de enkelte stafettene.

Under individuelle renn er det dermed en stor fordel å ha en landslagssjef som kan sanke poeng både på herresiden og kvinnesiden.

Da er det ikke så rart at Norges landslagssjef er den dyreste. Prislappen er på 21 millioner.

Så er det dessverre slik at du ikke får plass til alle de beste utøverne på ett og samme lag. Ofte kan det være mye å hente på å ha de billige utøverne som glimter til. Her er det mange kandidater å velge mellom.

JOKERE: Hanna Öberg (t.v.) og Mona Brorsson kan få et løft på hjemmebane. Foto: Anders Wiklund/tt / NTB scanpix

– Svenskene skal vi tenke litt på, spesielt på kvinnesiden. Der tror jeg de kommer til å være høyt oppe. Jeg tror de kommer til å skyte bra. Hanna Öberg vil trolig være høyt oppe på sprinten, og kan være en å ta inn på en jaktstart og beholde ut mesterskapet, mener Smith.

– Mona Brorsson er også et godt valg der, skyter Lunde inn om svensken som koster 7 millioner.

En annen som kan finne på å gjøre det bra, er Ondrej Moravec. Han koster 8 millioner, og Lunde trekker frem at veteranen hadde en treffprosent på 97 % i OL i 2014.

Merk også at noen utøvere har sin klart største styrke på enkelte distanser. Jakov Fak er en svært god skytter, og har tatt VM-gull, OL-sølv og VM-bronse på normaldistansen.

Skal du henge med i toppen under hele mesterskapet, er kanskje ett tips viktigere enn noe annet.

Husk laguttakene. De kommer som regel kvelden før rennet.