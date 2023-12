Observante fjernsynstittere så kanskje at Magnus Carlsen fikk seg ny overdel mellom andre og tredje parti.

Til NRK letter Carlsen på sløret om dramaet i kulissene i Samarkand.

– Skjorte var litt trang, sier Carlsen.

Det er ikke noe særlig når det er lynsjakk som spilles.

– Det var en gammel skjorte som jeg ikke hadde brukt så mye. Den var for trang for lyn, du trenger litt bevegelighet, sier Carlsen til NRK.

Carlsen om skjorteknipa

Dermed var det kun én løsning: Sende pappa Henrik av gårde til hotellet for å fikse nye klær.

Til tredje parti var sort overdel på plass. Den rosa skjorta var historie, og blir neppe brukt igjen i mesterskapet.

– Jeg hadde tatt med noen skjorter til Aryan Tari. Dette var en av de han ikke trengte, sier Carlsen.

– Nå blir det ikke flere klesskift?

– Nei, sier Carlsen og går.

VM i lynsjakk

Tabbe på brettet

Også på sjakkbrettet har Carlsen tråkket i salaten.

– Det er en helt oppsiktsvekkende tabbe av vår mann, meldte NRKs kommentator Torstein Bae etter Carlsens trekk mot usbekeren Jakhongir Vakhidov i andre runde.

Pila viste 2,3 bønder fordel Carlsens motstander; han kunne ha mistet tårnet sitt.

Men heldigvis for Carlsen så ikke Jakhongir Vakhidov Carlsens tabbe.

– En kjempesjanse for Vakhidov til å fange tårnet, men Magnus slipper unna. Det var en helt oppsiktsvekkende tabbe av vår mann, meldte Bae.

NRKs kommentator mener at usbekiske Vakhidov hadde vunnet partiet om han hadde gjort det riktige trekket.

– Det er litt typisk at man finner ut det etterpå, legger Bae til.

Sjelden tabbe av Magnus Carlsen

Ungarsk brøler

Magnus Carlsen åpnet VM mot ungarske Sergej Grigoriants

Etter bare 23 trekk gjorde ungareren en tabbe og Grigoriants ga seg umiddelbart. Grigoriants gjorde et trekk som gjorde at han mistet hesten sin, og pila viste over fem bønder fordel til Magnus Carlsen.

Dermed åpnet Carlsen med seier i VM.

– Det var dårlig. Jeg spilte helt uten rytme. Jeg kjenner at jeg ikke er helt på. Forhåpentligvis blir det bedre, sier Carlsen til NRK.

Han skal nå gå og hvile før runde to starter.

– Jeg er ikke så uthvilt som jeg har vært. Men det er ikke veldig dårlig. Men det gikk ikke fort i hodet nå, sier Carlsen til NRK etter seieren.

21 partier over to dager

I VM starter spillerne med tre minutter på klokken. De får to sekunder tillegg per trekk.

Fredag skal spillerne gjennom elleve partier. Lørdag avsluttes turneringen i Usbekistan med ti partier og avslutningsseremoni.

Magnus Carlsen er regjerende verdensmester. Han vant foran Hikaru Nakamura (USA) og Hajk Martirosian (Armenia) i 2022.