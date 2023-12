Britiske parlamentsmedlemmer vil bedre sikkerheten for fotballsupportere

En gjennomgang av supportersikkerheten under Champions League-finalen i 2022 viser et klart behov for forbedring, mener medlemmer av det britiske parlamentet.

Det oppsto bråk før mesterligafinalen mellom Liverpool og Real Madrid på Stade de France da flere tusen supportere ikke slapp inn på stadion.

Noen uker senere slo den franske senatoren Laurent Lafon fast at det var «en rekke mangler» i planleggingen og avviklingen av storoppgjøret. I februar i år konkluderte en rapport med at det var ikke var grunnlag for å si at supportere med falske billetter skapte kaoset. Denne forklaringen ble brukt av myndighetene i etterkant.

Medlemmer av det britiske parlamentet mener at den kaotiske situasjonen utenfor Stade de France, i tillegg til erfaringer fra EM-finalen i 2021, gjør at det er behov for strengere formuleringer i lovverket.

– Økningen i antall uønskede hendelser på fotballarenaer etter pandemien og hendelsene på Stade de France og Wembley viser at det gjenstår en del for å sikre trygghet for alle. De som involverer seg i slike situasjoner bør vite at det vil få konsekvenser. Regjeringen bør derfor støtte lovgivning som sikrer at de blir utestengt, sier parlamentsmedlem Caroline Dinenage i en uttalelse.