VM-gull til Norge - Bjørndalen hardt ut mot øvelsen: – Synd det deles ut medalje

En mesterlig siste skyting av Johannes Thingnes Bø sørget for nok et norsk VM-gull i Anterselva. Denne gang på den nye VM-øvelsen parstafett som han gikk sammen med Marte Olsbu Røiseland.

Men skiskytterkongen Ole Einar Bjørndalen er svært kritisk til øvelsen.

– Det er synd at en VM-medalje blir utdelt og så mange må sitte hjemme å se på. Jeg er ikke akkurat så veldig fan av denne øvelsen, sier han til NRK.

Kinas trener trekker frem «vrakede» utøvere som Quentin Fillon Maillet, Martin Fourcade og Tarjei Bø, sammen med flere tyske og russiske skiskyttere.

– Det er klart at man stiller med både det beste norske og tyske laget, men Fourcade, for eksempel, sitter hjemme. Det er til å flire av, mener Bjørndalen.

Etter målgang onsdag kastet nettopp Fourcade seg inn i debatten - på Bjørndalens side.

– Jeg ser på parstafetten og innser at kun to av de 12 beste herrene i verdenscupen, og fire av de 12 beste kvinnene i verdenscupen går. Det er kanskje spennende, men noe mangler..., skriver Fourcade på Twitter.

Ønsker kvalifisering

30 lag stilte til start på stafetten, som for første gang var på VM-programmet i fjor.

Den tidligere norske stjernen mener øvelsen burde løses på en annen måte.

– De burde hatt en kvalifisering for å stille, i hvert fall for dem som har mange som kan kjempe om gull, foreslår han.

KRITISK: Onsdag tok Martin Fourcade VM-gull på 20 kilometer, men han gikk likevel ikke torsdagens parstafett. Etter øvelsen kom også han med kritikk. Foto: Tiziana Fabi / AFP

Liv Grete Skjelbreid er uenig i kritikken.

– Ser man for eksempel på det franske laget så er ikke Martin Fourcade bra nok, fordi han ikke skyter raskt nok. Parstafetten handler mer om å skyte fort, enn å gå fort på ski, mener NRKs ekspert, og mener det er grunnen til at Émilien Jacquelin gikk for Frankrike.

– At det er én kvinne og én mann gjør også at flere lag har vinnersjanser, og det liker jeg ved denne øvelsen, legger Skjelbreid til.

Bjørndalen påpeker at det ikke er alt ved øvelsen han misliker.

– Det er den beste for TV, men for mange gode mister sjansen til å kjempe om gullet.

IKKE PLASS TIL BEGGE: Kun én kvinne og én mann får gå parstafetten. Det betyr at Tarjei Bø (t.h.) ble vraket til fordel for lillebror Johannes Thingnes Bø på øvelsen i årets VM. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

«Klaget» til IBU

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) er ikke overrasket over uttalelsene, og forteller at dette var noe Bjørndalen tok opp med dem allerede før sesongstart.

– Jeg forstår noen av perspektivene hans, men det er flere gode ting ved denne øvelsen. Som at så mange ulike nasjoner har sjansen til å ta en medalje, Den olympiske komité krever dessuten flere øvelser med blandet kjønn, og i et VM med så tett program og mange øvelser så har vi hørt fra flere lag at de synes det er fint at noen kan få hvile, forteller sportsdirektør i IBU, Felix Bitterling.

Han vil ikke utelukke at det vil bli gjort endringer i den fortsatt nye øvelsen i fremtiden.

– Vi gjør fortløpende vurderinger av øvelsesformatene våre, men først må formatet sette seg, sier Bitterling, og påpeker at skepsisen som var til parstafetten i starten ser ut til å være borte.