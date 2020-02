Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Marte Olsbu Røiseland og Johannes Thingnes Bø forsvarte Norges VM-gull på parstafett. Det hele ble avgjort på siste skyting da Bø leverte en strålende serie.

– Det er noe av det bedre jeg har gjort, sier Bø om sitt løp.

Like bra gikk det ikke for franske Émilien Jacquelin som rett og slett glemte å ta med den ene staven ut fra siste skyting.

– Jeg var veldig sliten i beina. Heldigvis sto det en norsk fysioterepaut der som forsøkte å gi meg en ny stav, sier Jacquelin.

Det var tyske Friedrich Hinteregger som har jobbet for Norge i en årrekke. Problemet var bare at han akkurat kom for seint - og gikk på trynet.

– Det var tøft for han så jeg håper han ikke slo seg, sier Jacquelin og legger til:

– Min trener stod noen hundre meter etter så vi var heldige.

Dermed klarte franskmannen å sikre bronsen bak Tyskland på sølvplass.

– Jeg så at han kom (Jacquelin), men var akkurat fem centimeter for sein. Vi pleier å hjelpe hverandre, sier Hinteregger om hendelsen.

Innsatsen står i hvert fall til gull - noe han også kunne feire med «sine egne» etterpå.

GULL-DUO: Johannes Thingnes Bø og Marte Olsbu Røiseland forsvarte Norges VM-gull på parstafett. Foto: Tiziana Fabi / AFP

Fem medaljer

– Nå tar jeg min femte medlaje i VM. Hva skal man si? Det har vært en drøm, rett og slett, sier Røiseland til NRK.

Onsdag var hun med på å forsvare Norges VM-gull på parstafett. Johannes Thingnes Bø var han som avsluttet det hele for Norge - på den nye formel 1-øvelsen.

– Det er et skikkelig kick og mye adrenalin uti der. Etter en dårlig gjennomføring på første serien var jeg litt sint på meg selv. Jeg er veldig god ski i dag, legger han til.

– Det er en skikkelig deilig følelse, Johannes sa i går kveld, med en gang, at vi skal kjempe om gullet. Han var veldig innstilt på det gullet er.

Onsdagens parstafett ble nok et fantastisk løp for Olsbu. Hun satte fart allerede på den første etappen og Johannes Thingnes Bø fulgte opp. Men på den andre skytingen