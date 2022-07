VM-avlysningen fikk profilene til å måpe: – Noen som ikke har gjort jobben sin

– Vi skriver 1. juli 2022, og har fortsatt ingen avtale. Det er urimelige og for risikable forutsetninger for å arrangere fire-fem VM konkurranser.

Det skrev styreleder i Sveriges parasportforbund, Åsa Llinares Norlin, i en pressemelding i helgen.

De valgte dermed å avlyse mesterskapet i Östersund, som de har planlagt siden 2016. Årsaken er som Norlin nevner at arrangøren ikke har fått noen arrangementsavtale med Det Internasjonale Skiforbundet (FIS).

At paraidretten nå har blitt overført fra Det internasjonale parasportforbundet (IPC) til FIS har komplisert saken ytterligere, forteller generalsekretær i Svenske parasportforbundet, Bo Sköld til NRK.

– Hverken IPC eller FIS hadde en avtale med oss 1. juli og det førte til det hadde vært en ganske lang prosess før vi kunne blitt enige. Vi ble ikke informert om overføringen fra IPC til FIS før veldig sent i mai. Og uten en arrangementsavtale ville det blitt uhørt vanskelig for oss å skaffe de nødvendige TV-avtalene, sponsorer osv., sier Sköld.

– Forundra og forvirra

TRIST: Vilde Nilsen så frem til å forsvare den imponerende gullfangsten fra VM i snøsport på Lillehammer. Foto: Samuel Andersen / NTB

Mesterskapet var neste sesongs store høydepunkt for parastjernene Jesper Saltvik Pedersen og Vilde Nilsen.

På Hafjell og Lillehammer i vinter tok de henholdsvis fem og fire medaljer hver, men ser nå ikke ut til å få muligheten til å forsvare disse neste vinter.

– Jeg hadde sett frem til å gjøre et bra VM. Jeg føler jeg gjorde det bra i år og hadde lyst til å forsvare titlene mine i Östersund. Ikke minst etter at det ble en nedtur i Paralympics ville jeg revansjere meg. Det er utrolig trist. Det er en arena som passer meg bra og som er kjent for å gjennomføre gode arrangement, sier Nilsen til NRK.

Saltvik Pedersen ble mildt sagt overrasket da han fikk vite at VM var avlyst.

– Jeg hadde ikke fått noen indikasjoner på at det var noen problemer før helga, så jeg ble litt forundra og forvirra. Jeg håper det løser seg, men det virker som noen ikke har gjort jobben sin, sier paraalpinisten.

– Skjønner ikke problemet

Nå reagerer han på at FIS og IPC ikke har klart å gi den svenske arrangøren en avtale.

– Det burde vært på plass før. Jeg skjønner ærlig talt ikke problemet. At de ikke har hatt dialog viser at de kanskje ikke tar det så seriøst, sier Saltvik Pedersen.

– Det viser at det fortsatt er en kamp vi må kjempe og at det ikke er noe som er gjort av seg selv. Det er en kamp som må kjempes hele veien, følger han opp.

MÅ KJEMPE: Medaljegrossisten i alpinløypa mener dette er et tegn på at kampen til parautøverne ikke er over. Foto: Gisle Johnsen / NTB

Avlysningen får Nilsen til å lure på hva som har skjedd i prosessen.

– Det er litt merkelig. Det virker som det har blitt en klinsj mellom IPC og FIS som har tatt tid å løse. Dumt at de ikke finner ut av det før det er et halvt år igjen til mesterskapet, mener langrennsløperen som er regjerende verdensmester på sprint og 10 km klassisk.

– Behøver noe bedre

En som hadde håpet å vite mer om prosessen mellom IPC og FIS er Sköld i det svenske parasportforbundet. Han føler at de har blitt stående utenfor og kommer til å ta dette opp med FIS.

– Vi behøver noe bedre fra det internasjonale nivået for å inkludere de ulike partene, spesielt når vi er en så stor arrangør. Det er viktig å inkludere de som skal inkluderes. Delaktigheten er viktig for at det skal bli bra for para, mener generalsekretæren.

– Jeg oppfatter at FIS har tatt på seg ansvaret og vil ta det seriøst, men så vet ikke jeg hvordan overføringen har foregått. Annet enn at det har gått veldig fort mot slutten og jeg vet ikke hvor mye tid de har brukt på avtaler, følger Sköld opp.

FIS har ikke svart NRK på sin henvendelse om denne saken.

Diskuterer alternativ

Både Saltvik Pedersen og Nilsen er positive til at FIS nå har overtatt paraidretten, og håper dette bare er litt oppstartsproblemer.

– For parasporten er det fantastisk at vi går inn i FIS og ikke er en del av IPC. At vi etter hvert kan ha verdenscup og mesterskap på samme arena som funksjonsfriske vil være fantastisk. Virker som det er litt voksesmerter nå, men på lang sikt er dette et løft for sporten, mener Saltvik Pedersen og kommer med et lite hjertesukk:

– Denne saken viser at ingenting gjør seg selv.

Men kanskje er ikke alt håp ute for mesterskap neste sesong likevel.

– Vi diskuterer nå med FIS og IBU (Det internasjonale skiskytterforbundet) om å gjennomføre deler av VM, men akkurat nå kan vi ikke love noen ting. Vi må se på hva som er mulig å gjennomføre, forteller Sköld i det svenske parasportforbundet.