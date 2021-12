Premiert med tekopp etter bragd: – Respektløst

Jesper Saltvik Pedersen (22) imponerte nok en gang med å gå til topps i verdenscupen i paraalpint. Under fredagens renn vant han knepent foran nederlandske Jeroen Kampschreur og tok sin tredje verdenscupseier for sesongen

Premien for bragden? En tekopp.

– Vi har blitt vant med å håve inn sånn halvveis-premier, sier Saltvik Pedersen til NRK.

– Respektløst

Der proffalpinistene håver inn store pengesummer, har Saltvik Pedersen og andre paraalpinister måttet venne seg til alternative premier etter seiere. I fjor dro 22-åringen inn en ost på fem kilo, og for fredagens verdenscupseier i østerrikske Steinach am Brenner ble han premiert med en tekopp.

– Det er respektløst, mest av alt, mener NRKs kommentator Jan Petter Saltvedt

Han har nettopp fått høre om premien til Saltvik Pedersen og er rystet over behandlingen av den norske stjernen.

– Det er jo mange av oss som har vært spent på når de skal klare å overgå ostepremien fra fjorårets verdenscup. Og det er jo bare å gratulere med at de har overgått seg selv i anerkjennelsen av en stor sportslig prestasjon. Det er fullstendig under enhver anstendighet å komme med den type premiering.

REAGERER: Jan Petter Saltvedt Foto: ALEM ZEBIZ / NRK

– Det er utenfor enhver seriøsitet å komme med en tekopp, fortsetter Saltvedt.

Hovedpersonen selv reagerer ikke like kraftig. Saltvik Pedersen mener man må ta det hele med godt humør, men legger samtidig til at det er spesielt.

– Jeg tenker mer på prestasjonene i løypene. Jeg ganske fornøyd med kjøringen de dagene her. At vi får en tekopp er ikke helt greit, men det er sånn det er nå. Så må vi ta vare på det sportslige, det er det som er i sentrum.

– Hvordan føles det å bli premiert med en ost og tekopp?

– Det er det vi får nå, så vi får bare være takknemlig for det. Og så får vi håpe at det blir bedre etter hvert. Så blir VM på Hafjell veldig bra.

NRK har prøvd å få en kommentar fra det internasjonale paraforbundet, som har fått tilsendt Saltvedts uttalelser. Foreløpig uten hell.

TRIUMF: Saltvik Pedersen under premieutdelingen. Foto: Privat

Får pengepremier

Nordmannen har vunnet verdenscupen sammenlagt de fire foregående sesongene og har fått en god start i kampen om nummer fem.

Pedersen har innledet sesongen med tre av tre mulige seire.

Tidlig neste år kan han derimot vente seg mer attraktive premier ved eventuell seier. Da venter nemlig VM på Hafjell.

– I dag tok jeg den tredje verdenscupseieren på rad, så det er en utrolig bra start på sesongen. Det lover jo veldig bra fram mot VM på Hafjell, som skal bli det første mesterskapet for oss med pengepremier, sier 22-åringen.

Med Kjell Inge Røkke i spissen, sponser stiftelsen VI og DNB mesterskapet med 750.000 kroner.

– Det er helt fantastisk at Stiftelsen VI og DNB er med på å støtte opp under VM på hjemmebane. Jeg tror det blir et helt fantastisk mesterskap, og så håper jeg at det kan løfte paraidretten til nye høyder, sier Saltvik Pedersen.

Paraalpinisten studerer ved siden av skikarrieren. Han håper at VM på Hafjell vil gi paraidretten et løft, slik at flere kan satse.

– Det er klart det er litt vanskelig å leve av det vi holder på med, så jeg studerer ved siden av for å være klar til et liv etter idretten. Med mer mediedekning og sånne ting, tror jeg det blir bedre, men det tar tid. Jeg håper jo at vi kan gi paraidretten et løft med VM på hjemmebane, sier alpinesset avslutningsvis.