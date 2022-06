Vil ikke la kombinertkvinnene delta i OL 2026: – Vi har kniven på strupen mot 2030

Det er FIS som har søkt om å inkludere kvinnene i OL i Milano og Cortina i 2026.

Programkommisjonen i Den internasjonale olympiske komité (IOC) leverte fredag sine anbefalinger til styret om hvorvidt kombinertkvinnene skulle få delta i OL 2026 eller ikke.

– Argumentet for å beholde herrene i 2026 var at OL kun er tre og et halvt år unna og at de har forberedt seg i mange år, men dette gjelder ikke kvinnen fordi de foreløpig bare har hatt VM en gang, med kun ti deltagende nasjoner, sa IOC-medlem Karl Stoss, som leder IOCs jobb med OL-programmet, på en pressekonferanse fredag.

Kvinnene deltok for første gang i VM i Oberstdorf i 2021. Noen måneder tidligere hadde de også fått sitt første verdenscuprenn.

Stoss sa følgende om idrettens mulighet for å fortsatt være på OL-programmet i 2030:

– Kombinert er avhengig av en betydelig positiv utvikling, særlig med tanke på deltakelse og publikum.

– Fortsatt noen smutthull

Rennsjef for kombinert i FIS, Lasse Ottesen, sier han er ekstremt skuffet over avgjørelsen.

SKUFFET: Rennsjef for kombinert i FIS, Lasse Ottesen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er det ingen tvil om. Vi mener selvfølgelig, og det er ikke superobjektivt, men i forhold til kravene vi fikk i 2018 om OL i 2022, har vi huket av på alle boksene. Vi har hatt meget god utvikling på damesiden. De har tatt stegene hele veien, sier Ottesen.

– Vi er i en tid der IOC går foran og skryter voldsomt over hvor likestil de er, også sier man nei til kvinnene i kombinert, understreker han.

Ottesen sier de skal bruke helgen til å lande etter avgjørelsen.

– Så skal vi legge en plan. For det er ingen tvil om at vi har kniven på strupen mot 2030, sier han.

Han har likevel ikke gitt helt opp at kvinnene kan komme på OL-programmet i 2026.

– Vi har ikke gitt opp, det er fortsatt noen smutthull vi skal jobbe med, også får vi se når høsten kommer om vi kan gi noen andre nyheter, sier han, uten å ville utdype hvilke smutthull det er snakk om.

Frykt for sportens framtid

Det har vært stor interesse knyttet til kommisjonens anbefalinger i kombinertmiljøet. Mange har fryktet at kombinertsporten er på vei ut av OL.

En av dem er den tidligere utøveren Bill Demong fra USA, som tok opp saken i media i forrige uke. Inntil nylig var han leder for kombinert i USAs skiforbund, og han er fortsatt styremedlem.

Han fryktet at IOC-styret ville vende tommelen ned for hele sporten i OL.

– Det jeg hører klart og tydelig gjennom bakkanaler er at løsningen for å skape kjønnsbalanse er at de fjerner kombinert for menn fra OL-programmet i 2026, sa Demong til nyhetsbyrået AP.

Lasse Ottesen mener det ville være en katastrofe om kombinert skulle forsvinne fra OL-programmet.

– Hvis kombinert ikke skulle være en del av OL-programmet i fremtiden, ville det være en katastrofe, sa han til NRK for en uke siden.

Les også: Riiber bekymret for egen idrett: – Som å ta vekk friidrett fra sommer-OL

– Historisk gren

Norges kombinertstjerne Jarl Magnus Riiber er klar på hva han mener om et eventuelt vinter-OL uten kombinert, som har vært på programmet siden 1924.

– Kombinert er en historisk gren, som har vært der fra starten av. Det startet jo med kombinert for alle som driver med ski, sier han.

Mens kombinert for herrer har vært på programmet helt siden de første vinterlekene i Chamonix i 1924, har aldri kvinnene fått konkurrert i grenen.

I OL i Beijing i februar var kombinert den eneste grenen der kun menn fikk delta.