Riiber bekymret for egen idrett: – Som å ta vekk friidrett fra sommer-OL

– Vi ser at idretter som randonee kommer på programmet, og jeg hører at IOC er bekymret for økende antall deltakere. En løsning vil være å fjerne kombinert, sier Bill Demong til nyhetsbyrået AP.

Amerikaneren ble olympisk mester i Vancouver i 2010 og har også VM-gull på CV-en. Inntil nylig var han leder for kombinert i USAs skiforbund, og han er fortsatt styremedlem.

OL-HELT: Bill Demong ble olympisk mester i Whistler Mountain i 2010. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det jeg hører klart og tydelig gjennom bakkanaler er at løsningen for å skape kjønnsbalanse er at de fjerner kombinert for menn fra OL-programmet i 2026, sier han.

Også de siste sesongenes store kombinertprofil, Jarl Magnus Riiber, forteller at de har hørt snakk om at IOC har vurdert å bare fjerne kombinert helt fra programmet.

Han liker ikke det han hører.

– Jeg syns den tanken er veldig passiv og rett og slett ikke bra nok. At det er løsningen på problemet blir for meg for tynt, sier han.

KRITISK: Jarl Magnus Riiber mener det ville vært håpløst å ta bort kombinert fra OL-programmet. Foto: NRK

– Som friidrett

Riiber er klar på hva han mener om et eventuelt vinter-OL uten kombinert, som har vært på programmet siden de første vinterlekene i Chamonix i 1924.

– Kombinert er en historisk gren, som har vært der fra starten av. Det startet jo med kombinert for alle som driver med ski, sier han.

– Det blir som å ta vekk friidrett fra OL-programmet på sommeren. Så det er ikke noe tema det her.

Dersom IOC ikke ønsker kvinnene inn på programmet fordi det vil øke antall deltakere, er Riiber klar på at det kan tas grep.

FØRSTEMANN: Thorleif Haug ble historiens første olympiske mester i kombinert i Chamonix i 1924. Foto: NTB / NTB

– Hvis vi gutta må gi fra oss en 20–30 plasser for å gjøre plass til jentene, er det helt fair. Det virker som om de er veldig harde på at 2900 plasser er maks, og at de ikke har lyst til å lette på det. At vi kan gjøre plass til jentene, er det minste vi kan gjøre for at de skal komme med.

– Skjønner du at det vurderes?

– For å være helt ærlig så må de se på hva OL startet med. Hva er vinter-OL? Det startet med seks grener og kombinert var en av dem. Historisk sett har vi vært med fra start, og da bør vi jo være med til slutten og.

Rennsjefen: – Ingen signaler

Endelig avgjørelse om OL-øvelsene i 2026 skal fattes på IOC-styremøtet fredag 24. juni. IOC skriver i en e-post til NRK at programkommisjonen før det vil gi sine anbefalinger til styret.

– Alt annet er spekulasjoner, skriver de.

Norges representant i IOC, Kristin Kloster Aasen, ønsker ikke å kommentere saken ovenfor NRK.

Lasse Ottesen, rennsjef for kombinert i FIS, sier at FIS ikke har fått noen signaler fra IOC om dette.

RENNSJEF I FIS: Lasse Ottesen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi har ingen signaler på at det kommer til å skje. Men jeg har hørt det bli nevnt for å skape kjønnsbalanse i vinter-OL i framtiden, så ville det vært et alternativ. Og jeg må jo si at det ville vært et ekstremt spesielt alternativ, sier han, men understreker:

– Jeg er forsikret om at om det skulle være en diskusjon i den retning, vil FIS bli inkludert på generalsekretær- og president-nivå, sier Ottesen.

– Ville vært krise

Ottesen er ærlig på at han ikke er rennsjef for verdens største idrett, men mener likevel de har noe i et OL å gjøre.

– Det er ingen verdensidrett, som fotball, tennis og golf, det er vi fullstendig klar over, men det er heller ikke mange av de andre vinter-OL- eller sommer-OL-grenene, for å si det slik, sier han.

– Vi har hatt en positiv utvikling de siste årene, særlig med kvinnene, som har økt antall lisenshavere for å drive med kombinert rundt omkring i verden med store prosenter. Vi føler at kombinert er i en god utvikling.

– Hva betyr det om kombinert fjernes fra programmet?

– Det er ingen tvil om at dersom kombinert i framtiden ikke skulle være del av OL-programmet, vil det være krise for disiplinen generelt, sier han.