Ekskludert fra OL og Holmenkollen – mener de var heiagjeng for herrene

– Det er ikke noe kult. Jeg har ikke lyst til å bare være der å se på, selv om det er gøy og se på guttene, men det er gøyere å gå selv, sier Ida Marie Hagen til NRK. Hun ble nummer to i verdenscupen og er nykommer på kombinertlandslaget.

Samtidig som resten av Ski-Norge ble invitert til folkefest i Holmenkollen måtte de kvinnelige kombinertutøverne observere fra sidelinjen. Fra stavposter og som heiagjeng for herrene.

NYKOMMER: Ida Marie Hagen er ny på landslaget og ønsker utvikling i idretten. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

I en kronikk skrevet i Aftenposten delte Hagen åpenhjertet om de store forskjellene i vinteridretten:

«For oss kombinertjenter er den brutale sannheten at vi ikke har noe mulighet til å stille til start denne helgen i Holmenkollen. Vi har ikke noe konkurranse å delta i.»

– Det har vært en barndomsdrøm å gå der, men vi har det ikke på programmet ennå så det har vært en urealistisk drøm. Det er kjipt for jeg ser ikke noe grunn til at vi ikke kan ha konkurranse der, sier Hagen.

Lagvenninne og sammenlagtvinner i verdenscupen Gyda Westvold Hansen stiller seg bak Hagens meninger og deler drømmen om Kollen. Men skuffelsen hever hun seg over.

– Når vi får den beskjeden så handler det om å ikke bruke så mye energi på det og gjøre det beste ut av det. Man har jo lyst til å være med, men bruker man for mye energi på det så går det utover alt annet og treningshverdagen, sier Hansen.

Krafttak for likestilling

Sportssjef for kombinertlandslaget Ivar Stuan ønsker at jentene blir med i Kollen allerede til vinteren.

– Norge har presset veldig hardt overfor det internasjonale Skiforbundet (FIS), og der har vi fått delvis bekreftet at det jobbes med at de skal komme en dag i Kollen, sier Stuan.

Holmenkollen blir regnet som storbakke. Kvinnene har ikke konkurrert i slike bakker, men Stuan mener FIS må vurdere om de er gode nok. Et annet alternativ kan være Midstubakken 350 meter unna.

– Vi er veldig klare på at jentene skal inn i skifesten i Kollen, sier sportssjefen.

KREVER ENDRING: Sportssjef Ivar Stuan er tydelig på hvilke endringer kombinertkvinnene trenger. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ledelsen har tatt flere grep for at de kvinnelige kombinertutøverne skal ta nye steg de kommende årene. Da kreves det økonomiske og sportslige endringer.

– Gjennom sponsorer har vi sagt at jentene skal ha like muligheter som gutta. Vi skal ha en kjempesatsing fremover. Både med hensyn til å utvikle trening, utstyr og at jentene får de samme forberedelsene mot mesterskap og verdenscup som gutta, sier Stuan og legger til:

– Da blir det helt likt, og det gjør at de blir likestilt og det er jo sånn det skal være. Det burde bare mangle.

OL fra TV-skjermen

Skifesten i Holmenkollen er bare en av flere forskjeller i idretten.

For da kombinertgutta innkasserte flere medaljer under vinterens OL i Beijing måtte jentene se triumfene fra TV-skjermen.

I juni samles Den internasjonale olympiske komité (IOC) for å bestemme om kombinert for kvinner blir en del av programmet. Norge forventer endring til vinter-OL i 2026.

– Det er klart at det er helt magisk for oss rundt og for jentene. De kommer inn i en ny verden og får nye muligheter hver eneste dag. De er sammen med verdens beste kombinertgutter og lærer mye av dem. Det er en glede alt sammen, sier Stuan.

Verdensmesterskap for kombinertjentene ble arrangert for første gang i 2021 og verdenscupen i 2020. Idretten er i stadig utvikling.

– Jeg skjønner at vi ikke kan få alt med eneste gang for man må utvikle sporten, men nå begynner det å bli veldig bra, sier Hagen.