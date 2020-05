Vil åpne for all barneaktivitet fra 1. juni

Det bekrefter avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Jakob Linhave, overfor NRK.

– Det er sannsynlig at vi kommer til å komme med anbefalinger som gjelder alle barn fra 0–20 år og alle idrettsgrener. I hvilken form er litt for tidlig å si, men vi har en god dialog med Folkehelseinstituttet og Norges Idrettsforbund om mulige løsninger. Så vil vi se om dette er mulig å få til allerede fra 1. juni, sier han.

Helsedirektoratet har i ettertid sendt ut en pressemelding og bekreftet dette.

AVDELINGSDIREKTØR: Jakob Linhave i Helsedirektoratet. Foto: Stig Jaarvik / NRK

– Vi har god kontroll

Onsdag morgen ble det kjent at regjeringen myker opp smittevernreglene og tillater fotball og andre idretter med «begrenset fysisk kontakt» for barn og unge fra og med 15. juni.

Det betyr at de kan trene som før koronapandemien, uten å forholde seg til dagens krav om én meters avstand. Senere på dagen kom en ny vending.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har fått i oppdag å revidere veilederen for smittevern når det gjelder idrett. Deres innstilling vil gå ut neste uke, men NRK har fått vite at de vil myke opp ytterligere og at de ønsker at alle idretter skal gjenåpne allerede 1. juni.

– Det er fordi at smittesituasjonen er som den er i dag. Vi har god kontroll på nåværende tidspunkt og regjeringen er tydelige på at vi skal prioritere barn og unge, sier Linhave.

– Barn og unge skal prioriteres

Han forklarer at det kan komme noen begrensninger innenfor de ulike idrettene. For eksempel vil de se på om det vil være mulig å ha én eller to faste brytepartnere om man skal drive med bryting.

Linhave sier at de har en del grunnleggende regler som gjelder alle idretter.

– Vask hendene og hold deg hjemme hvis du er syk. Du skal ikke på trening hvis du er syk. Vi utfordrer sosial distanse, men det er fortsatt viktig å holde seg hjemme når du er syk og vaske hendene, sier Linhave.

– Dere åpner kun for trening, hvorfor ikke kamp og konkurranser?

– Vi ønsker fortsatt ikke stor forflytning av menneskemasser. Vi ønsker lokale arrangementer. Klubbkamper er helt i orden innenfor grupper på 20. Vi vil ikke ha idrettsturneringer som skaper større mobilitet over større geografiske områder.

På spørsmål om hvorfor det kun åpnes for barn og unge, svarer han følgende:

– Barn og unge skal prioriteres, det viser seg at de har mildere symptomer. I samråd med NIF har vi valgt å sette grensen til 20 år.

For de over 20 år gjelder fortsatt regelen om maksimalt 20 i gruppen og minimum én meters avstand.

Idrettspresidenten jubler

POSITIV: Idrettspresident Berit Kjøll gleder seg over helsemyndighetens forslag om å gjenåpne all barneaktivitet 1. juni. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Idrettspresident Berit Kjøll uttaler i en pressemelding at det er ekstra gledelig at helsemyndighetene allerede om ti dager vurderer en mer eller mindre normaltilstand når det gjelder idrettsaktivitet.

– 1. juni er en god dato for norsk idrett fordi det betyr at barn og unge er godt i gang med trening og fellesskapsfølelsen før sommerferien starter. Det vil være viktig for motivasjonen til våre unge utøvere i tiden fremover. Dersom vi nå får en tilnærmet normaltilstand i norsk barne- og ungdomsidrett fra månedsskiftet vil dette være svært positivt, sier Kjøll.