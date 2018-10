Verdenscupåpningen i fare – har kalt inn ekstra mannskap for å få vekk snøen

– Det er avhengig av hvor mye snø vi får, og hvor mye jobb det blir å få skuffet den snøen. Det er en ganske krass utfordring, men vi har flere hundre som står parat fra tidlig på morningen, sier rittdirektør i FIS, Atle Skårdal, om lørdagens verdenscupåpning i Sölden.

Han forteller at de har kalt inn ekstra mannskap for å feie unna snøen, og åpner også for å flytte starten.

– Det er forholdsvis sikkert at det kommer til å snø i morgen. Vi har fått inn masse mannskaper, og fått inn ekstra folk. Så får vi se om det også kan være fornuftig å skyve starten litt.

– Går en grense for hva som er forsvarlig

Etter planen skal kvinnenes storslalåm gå av stabelen klokken 09.45. Skårdal mener de må følge med utover dagen, og sørge for at det er forsvarlig for utøverne.

USIKKER: Atle Skårdal. Foto: NRK

– Vi må bli kvitt snøen uten å bruke de tunge maskinene, for hvis vi gjør det så ødelegger vi underlaget, og det blir et veldig dårlig renn. Normalt skal vi klare å holde rennet, men det går en grense for hva som er forsvarlig og rettferdig. Så vi må følge forholdene gjennom dagen, sier Skårdal.

Hvis det blir renn er Ragnhild Mowinckel vårt sterkeste kort på startstreken. NRKs alpinekspert Marius Arnesen tror hun kan tjene på uværet.

– Hun vant det siste storslalåmløpet som ble kjørt. Jeg tror hun med sin offensive kjørestil og tankegang, kan profittere på det, sier Arnesen.

– Blir det ikke renn, så blir det ikke renn

Snøværet er forventet å fortsette hele helgen, også over i herrenes konkurranse på søndag. Forholdene har allerede blitt et hett tema blant alpinistene, men Henrik Kristoffersen lar seg ikke stresse.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Alle ser på værmeldinger og alt mulig. Været blir som det blir, du får ikke gjort noe med været uansett. Blir det renn, så blir det renn. Da er jeg klar. Blir det ikke renn, så blir det ikke renn. Det er ikke noe vits å bruke energi på det, slår Kristoffersen fast.

NRK-ekspert Arnesen mener snøværet kommer til å skape utfordringer.

– Hvis det er veldig tett snøvær, så er sikten et problem. Men det viktigste er det som ligger på bakken. Det skjer mye når det kommer mye snø, og da blir det vanskeligere kjøreforhold.

Men Kristoffersen er ikke særlig bekymret over risikoen.

– Blir det renn spiller det ingen rolle, da er det full gass fra start til mål, uansett hva, sier han.