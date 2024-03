Venter ekstrem Mesterliga-avslutning: – Det er superligaen i fåreklær

– Vi ser det skillet som har vært i utvikling lenge. Det er en elite, og så er det andre lag, sier Øyvind Alsaker, som kommenterer Mesterligaen for TV 2.

Vi er midtveis i mars, og nå begynner det å tilspisse seg i kampen om å vinne verdens gjeveste klubbturnering. Bare åtte lag gjenstår.

Men disse åtte er ikke noen hvem som helst.

Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Bayern München, Borussia Dortmund, PSG, Manchester City og Arsenal.

Åtte av fotballens giganter. Fem av dem har vunnet Mesterligaen. De tre som ikke har vunnet, har vært i finale.

Les også Sovende regel vekket til live: – 25 sekunder, det er helt vanvittig

Storkamper i vente

Fredag ble kvartfinalene trukket i Uefas hovedkvarteret i Nyon i Sveits. Kursen mot finalen på Wembley i London 1. juni er staket ut:

Arsenal – Bayern München

Atlético Madrid – Borussia Dortmund

Real Madrid – Manchester City

PSG – Barcelona

Det venter dermed tøff motstand for både Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland. Arsenal skal få bryne seg på Bayern München, mens City får et gjensyn med Real Madrid, som de slo ut på veien til forrige sesongs trippeltriumf.

I semifinalene møtes vinneren av Arsenal-Bayern-München og Real Madrid - Manchester City mens vinneren av Atlético Madrid-Borussia Dortmund møter vinneren av PSG og Barcelona.

NRKS fotballekspert Kristoffer Løkberg mener det knapt kunne blitt verre for Ødegaard & co.

– Det er en marerittrekning for Arsenal og Bayern München. Begge er outsidere til å gå hele veien, men man håper gjerne på litt drahjelp på vei mot finalen. Nå får de tøffe utfordringer på rekke og rad, sier Løkberg rett etter trekningen.

VILL JUBEL: Martin Ødegaard og Arsenal slo Porto på straffer, og tok seg til Mesterligaens kvartfinale for første gang på 14 år. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

– Det er de beste kampene i året som kommer nå. Det er helt vanvittig når det drar seg til i Mesterligaen. Kvaliteten på kampene, betydningen for de involverte og rammen rundt. Det er noe ekstra ved det, sier Løkberg.

– Og nå gleder jeg meg enda mer. Det smeller med engang, legger han til.

Både han og Alsaker trekker frem tre klubber som de største favorittene: Manchester City, Arsenal og Real Madrid.

Begge er enige om at bak de tre er det ganske åpent.

– Og nå har det åpnet seg enda mer. Det har åpnet seg på den ene siden av turneringstreet for PSG, for Barcelona og for Atlético, som jeg holder som favoritter mot Dortmund. Nå har Diego Simeone fått blod på tann og lukter en Mesterliga-finale, sier Løkberg.

Hvem vinner mesterligaen? Arsenal Atlético Madrid Barcelona Bayern München Borussia Dortmund Manchester City PSG Real Madrid Vis resultat

Storkampene, gigantmøtene, stjerneduellene står i kø. Det er til å få vann i munnen av, mener Alsaker.

– Alle lagene som er igjen, historien de har. Det har en viss klang. Alle lagene har enkeltspillere som kan være fremtidige Gullballen-vinnere. Det er så mye kvalitet, så mange utrolige spillere, sier kommentatoren.

Men disse åtte er også et tegn på at avstanden mellom de største og de mindre klubbene blir stadig større.

KOMMENTATOR: Øyvind Alsaker. Foto: TV 2 Daniel Sannum Lauten / TV 2

Ikke skjedd på 20 år

Sist vi fikk det som kan kalles en sensasjonell mesterligavinner var for 20 år siden.

En ambisiøs portugiser som ikke mange hadde hørt om, José Mourinho, ledet Porto til seier over Monaco i finalen.

Ni år tidligere vant Ajax 1–0 over AC Milan i finalen

Ajax og Porto sine triumfer på henholdsvis 90- og 2000-tallet er de to siste gangene en klubb utenfor en topp fem-liga har gått til topps i Mesterligaen.

SENSASJON: Porto-spillerne jubler med mesterligatrofeet etter at de slo Monaco i finalen i 2004. Foto: OLIVER MULTHAUP / AP

– Det er jo et bilde på utviklingen og faktum at det var en annen tid. Det er synd at vinneren nå plukkes fra en mye mindre gruppe. Det er en av gigantene som tar det. Igjen. Og jeg ser ikke for meg at det endrer seg, sier Alsaker.

Han påpeker:

– Vi er vant til dette fra hjemlige ligaer. Ser du på ligaene rundt omkring i Europa ser vi mye av det samme, det er noen få lag det står mellom. Det betyr ikke nødvendigvis at det er kjedelig.

DOMINANS: Bayern München har vunnet Bundesliga-tittelen elleve år på rad. Nå ser det imidlertid ut som seiersrekken stopper. Foto: Matthias Schrader / AP

«Utopi»

For selv om det ofte står mellom de samme klubbene er det sjeldent at noen vinner flere Mesterliga-titler på rad. Real Madrid, med sine 14 titler, er et av få unntak. De vant tre på rad fra 2016 til 2018.

Ajax og Bayern München gjorde det samme på 1970-tallet.

Men det er kun Real Madrid som har gjort det siden Mesterliga-æraen begynte i 1992/93.

KONGENE: Real Madrid omtales ofte som kongene av Europa på grunn av deres 14 mesterligatitler. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Siden Portos seier i 2004 er det ni forskjellige klubber som har vunnet Mesterligaen. Løkberg tror ikke vi får noen nye med det første.

– Mesterliga-trofeet er dessverre en utopi for alle andre enn de aller, aller største. Det blir nok ikke mye rotasjon på vinnerne de neste 10–15 årene, sier han.

– Superligaen i fåreklær

De siste årene har det vært mye snakk om superligaen, en utbryterliga med bare de aller største, beste og rikeste klubbene. Etter voldsom motstand fra ulike forbund og supportere over hele verden ble prosjektet – av de fleste – lagt på is.

NRK-EKSPERT: Kristoffer Løkberg. Foto: Carina Johansen / NTB

Men det betyr ikke at superligaen er helt borte.

– Mesterligaen er på mange måter superligaen i fåreklær, sier Løkberg.

Han fortsetter:

– Avstanden mellom de største og resten kommer dessverre ikke til å bli noe mindre. Tvert imot. De største og beste klubbene blir bare sterkere og sterkere, og så skal det sies at det er en egen evne å holde seg der oppe. Gjør du mange dårlige valg over tid, faller du ned fra tronen. Men forutsetningene for å være et stabilt kvartfinalelag i Mesterligaen er ganske gode på grunn av pengene som strømmer inn.

Gjenværende lags Mesterliga-meritter Ekspander/minimer faktaboks Real Madrid: 14 titler, 17 finaler Bayern München: 6 titler, 11 finaler Barcelona: 5 titler, 8 finaler Borussia Dortmund: 1 tittel, 2 finaler Manchester City: 1 tittel, 2 finaler Atlético Madrid: 0 titler, 3 finaler Arsenal: 0 titler, 1 finale PSG: 0 titler, 1 finale

Spår ventetid

Det er flere andre som har sett på de gjenværende mesterligalagene og tenkt på superligaen. The Athletic-journalisten Jacob Whitehead er blant dem.

– Uefa var i harnisk over en mulig superliga. Men denne Uefa-turneringen er Superligaen på alt bortsett fra navnet, skriver han, og understreker:

REGJERENDE MESTER: Erling Braut Haaland og Manchester City vant Mesterligaen forrige sesong. Foto: Francisco Seco / AP

– Nyt kampene, for all del, men se det for det det er: Mesterligaen er ikke så langt unna superligaen som den liker å tro den er.

Kristoffer Løkberg sier seg enig med Whitehead, og nå, på 20-årsjubileet til Portos sensasjonelle mesterligatriumf, tror han vi må belage oss på mer venting for å se noe lignende.

– Jeg blir overrasket om det er mindre enn 20 år til vi ser en ny sensasjon, sier han.