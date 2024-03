Sovende regel vekket til live da Moldes Europa-drøm ble knust: – Nesten absurd å se

Fredrik Gulbrandsens overtidsscoring hjemme i Molde forrige uke gjorde at Molde hadde en 2-1-ledelse å gå på før returoppgjøret i Belgia.

Det var imidlertid ikke nok, for i Belgia ble Molde flere numre for små mot Club Brugge som til vant 3–0 og dermed 4–2 sammenlagt.

– Jeg vil si de (Club Brugge) var to hakk over Molde. Da er eventyret over, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Molde-trener Erling Moe var tydelig skuffet over innsatsen laget hans leverte i to ganger 45 minutter i Belgia.

–Når vi ikke er oppe å «peake» så får vi det tøft mot lag som Brugge, vi må være det på bortebane for å klare å dra hjem med det resultatet som vi ønsker, sier han til NRK.

– Vi er slurvete i avleveringene våres framover i banen og blir for balltrillende bakover i banen, fortsetter Molde-sjefen.

Holdt ballen i 25 sekunder

Presset var stort på Brugges norske trener, Ronny Deila før start, og startminuttene var nærmest et stormløp fra det belgiske storlaget.

– Det bekymrer den kraften Club Brugge har fra start, sa NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp etter tre minutters spill.

Et utålmodig hjemmepublikum manet Brugge-spillerne frem fra første stund.

Allerede flere ganger i løpet av de første ti minuttene var de tydelig oppgitt over at keeper Simon Mignolet ikke fikk ballen raskt nok frem – og at Molde forsøkte å bruke litt tid ved stopp i spillet.

Da Molde-keeper Oliver Petersen så holdt ballen i fast grep i hele 25 sekunder etter 18 minutters spill, brøt publikum ut i stående applaus da dommer Radu Petrescu dømte indirekte frispark.

– Jeg prøvde febrilsk å rope på han, og vifte med armene. Jeg synes det drøyde lenge så den lå i korta. Det er sånt vi må lære av, og det kan ikke skje igjen, sier Molde-kaptein Martin Linnes til NRK etter kampslutt.

Erling Moe mener dommeren lot seg påvirke av det belgiske publikumet da Petersen fikk blåst det indirekte frisparket imot seg.

– Det er fair det hvis han mener at Oliver bruker lang tid, men da må han praktisere det begge veier. Det er en ny opplevelse at det kommer så tidlig, og spør du meg så er han altfor tidlig ute og lar seg påvirke av publikum, sier Molde-treneren til NRK.

Under kampen lot NRKs fotballekspert seg fascinere over at sekssekundersregelen ble tatt i bruk.

– Det er noe vi knapt har sett før. Det er godt mulig det er riktig, men det er en sovende regel. Det er nesten absurd å se, sa Torp, om den relativt sovende regelen som sier at keeperen kun kan holde ballen i seks sekunder.

KEEPER: Oliver Petersen. Foto: NTB

– Forbanna piss

Noen scoring ble det imidlertid ikke av det indirekte frisparket. Verre var det da at Molde-spiss Veton Berisha måtte ut med skade få minutter senere.

Kampens første store virkelige store sjanse kommer like før halvtimen var spilt. Brugge-spiss Ferran Jutglà fikk gå tilnærmet upresset opp inne i feltet fra ti meter og sendte ballen i stolpen.

Den første omgangen så ut til å ebbe ut uten scoring, men ett minutt på overtid ble Andreas Skov Olsen stående helt alene inne i feltet og kunne enkelt bredside inn kampens første mål.

– De er gode. Men det er noe forbanna piss å slippe inn når vi har ballen høyt i banen rett før pause. Det er synd, sa Molde-kaptein Martin Linnes til Viaplay på vei inn til pausepraten.

TOMÅLSSCORER: Andreas Skov Olsen. Foto: AFP

Sjanseløse i andre omgang

Stort bedre startet det ikke i den andre omgangen. Før tre minutter var spilt av den andre omgangen lå ballen i Moldes mål igjen. Igjen signert danske Skov Olsen – denne gangen med et pent skudd fra utenfor 16-meteren.

– Et ellevilt langskudd. Utagbart for Oliver Petersen, sa Torp.

Et Molde-lag med en tynn benk fikk et nytt slag i trynet da Mathias Løvik måtte ut med skade etter halvspilt omgang.

Da Brugge-innbytter Michal Skoras så økte til 3–0 etter en ny Brugge-kontring etter 70 minutters spill var det klart: Dette var ikke Moldes kveld.

Kvartfinalejakten fortsetter

Molde har etablert seg som en klubb med jevnlig spill i europacupene de siste 30 årene.

Blant annet tok de seg til gruppespillet i Mesterligaen i 1999/2000-sesongen og de vant gruppen sin med Celtic, Ajax og Fenerbahçe i Europaligaen i 2015/16-sesongen.

I 2020/21-sesongen kom de til åttedelsfinalen i Europaligaen. En åttendedelsfinale var også det lengste Molde hadde kommet før torsdagens returoppgjør i åttendedelsfinalen i Serieligaen mot Club Brugge torsdag kveld.

– Molde som klubb burde fått mer «kred», synes jeg, med tanke på det de har prestert over de siste ti årene, sa Molde-spiss Veton Berisha på onsdagens pressekonferanse.

Norske herrelag som har kommet til kvartfinale i europacupene Ekspander/minimer faktaboks 1968/69-sesongen: Lyn kom til kvartfinalen i Cupvinnercupen. Tapte der 4-5 mot Barcelona.

1996/97-sesongen: Rosenborg kom til kvartfinalen i Mesterligaen. Tapte der 1-3 mot Juventus.

1996/97-sesongen: Brann kom til kvartfinalen i Cupvinnercupen. Tapte der 1-4 mot Liverpool.

1998/99-sesongen: Vålerenga kom til kvartfinalen i Cupvinnercupen. Tapte der 2-6 mot Chelsea.

2021/22-sesongen: Bodø/Glimt kom til kvartfinalen i Serieligaen. Tapte der 2-5 mot Roma.

Nærmer seg to plasser i Mesterligaen

Torsdagens kamper var også viktige for den norske europakoeffisienten. Takket være Moldes seier mot Club Brugge i forrige uke, gikk Norge opp på en 14. plass, rett foran Danmark.

Topp 15 etter endt sesong vil sørge for at fem norske lag får spille i Europa i 2025/26-sesongen, mot fire lag som er tilfellet nå.

Lagene som blir nummer én og to i Eliteserien i 2024 vil da begge få muligheten til å kvalifisere seg til Mesterligaen. Skulle Norge ende på 14. plass vil også serievinneren ha garantert plass i gruppespillet i Europaligaen.

Både Israel og Hellas jakter bak Norge. Israel er nå bare én seier bak Norge, mens Hellas er avhengige av en rekke seirer.

Du kan blant annet se mer om hvordan Norge ligger an på rankingen på Fotcalc.com.