– Eg kjende meg pigg i starten av løpet, men nokre gonger er ikkje resultatet viktig nok for at ein venn skal liggje igjen på bakken midt i løypa, seier Vebjørn Hovdejord til NRK.

19-åringen låg akkurat der han ville plasseringsmessig etter ein runde under EM i terrengløp i Torino.

Men, plutseleg fall lagkamerat Abdullahi Dahir Rabi saman like framfor han. Då stoppa 19-åringen sin eige løp for å hjelpe.

– Då eg sprang forbi, såg eg at han låg der. Første gong trudde eg han berre hadde falle, så eg byrja å springe forbi. Men eg såg at han låg så rart, så då snudde eg igjen, fortel Hovdejord.

Kollapsa

Rabi var ein av dei store favorittane til å vinne juniorklassen i årets meisterskap. Etter rundt seks og eit halvt minutt sa det stopp. Opp ei lita bakke la han seg ned, medan konkurrentane sprang forbi.

– Der kneler Rabi totalt. Han er heilt utanfor og legg seg ned, sa ekspertkommentator Vebjørn Rodal.

Då løparane passerte same stad nokre minutt seinare, kunne ein sjå fire personar frå Røde Kors stod over Rabi. Like etter vart han frakta ut av løypa, og boren inn i ein ambulanse.

TV-sjåarane fekk ikkje sjå at lagkameratane Hovdejord og Esten Hansen Møllerud Hauen stoppa sine eige løp for å sjekke tilstanden hans.

– Det var ikkje noko kontakt å få med øya. Rabi var heilt fjern i fjeset, så eg prøvde å få kontakt med han og få han opp på beina, men beina bar han ikkje. Så då var det berre å dra han ut av løypa, så han kunne få hjelp, forklarer Hovdejord.

Stivna til

Hovdejord og Hauen heldt løpet fram sitt etter pausen, men då merka Hovdejord det på kroppen.

– Eg måtte ned på kne og løfte på han. Då eg skulle byrje å springe igjen, vart eg stiv med eingong, så eg brukte halvannan runde på å bli kvitt syra, og då var det eigentleg for seint, seier det unge løpstalentet.

Han hamna til slutt på ein 30.-plass, medan Hauen vart beste nordmann på ein sjuandeplass.

I fjor haust vart Hovdejord nummer 14 under EM i terrengløp, den gong i Irland. I 2021 tok han sjuandeplass på 5000 meter under U-20 EM.

MÅL: EM i terrengløp var det store målet i sesongen for Hovdejord. Foto: Annika Byrde / NTB

– Det var eit veldig viktig løp for deg – var du nokon gong i tvil om å stoppe?

– Ja, eg sprang jo forbi, men det gjekk veldig mange tankar gjennom hovudet. Det var først og fremst om eg skulle springe vidare, og om kor ille det var, svarer Hovdejord.

Løpetalentet seier at han ikkje angrar på at han hadde stoppa då han løp vidare etter å ha hjelpt Rabi. Likevel innrømmer Hovdejord at han i etterkant sit igjen med litt blanda kjensler.

– Viss eg tenkjer på mitt eige resultat, så gjekk det jo utover det. Men eg er glad for at eg snudde. Vi var jo på eit lag, og då må ein ta vare på kvarandre, avsluttar 19-åringen.

INNLAGT: Abdullahi Dahir Rabi har vore fleire dagar i sjukehussenga i Italia, no har han vorte skrive ut. Foto: Privat

Ute av sjukehuset

Rabi hugsar ikkje at han svima av, men har fått med seg at lagkameratane hjelpte han ut av løypa.

– Det er veldig bra gjort av dei. Det betyr mykje å sjå at dei prioriterte meg i staden for løpet. Og ikkje berre det, men dei kom også på femteplass på lagkonkurransen. Eg er veldig stolt av dei, seier Rabi til NRK.

Etter å ha lege nokre dagar til observasjon på sjukehuset i Torino, vart han onsdag skrive ut.

– Eg kjenner meg veldig bra, avsluttar han.