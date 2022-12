Norsk stortalent båret ut etter kollaps – fraktet bort i ambulanse

Rabi løp inn til sølv i EM-terrengløp i fjor og han var en av de store favorittene til å vinne juniorklassen i årets mesterskap.

Ut fra start var det en gruppe på fire løpere som tidlig fikk en luke, men Rabi tok opp jakten. Etter rundt seks og et halvt minutt sa det imidlertid stopp. Opp en liten bakke la han seg ned, mens konkurrentene løp forbi.

– Der kneler Rabi totalt. Han er helt utafor og legger seg ned, sa ekspertkommentator Vebjørn Rodal.

Da løperne passerte samme sted noen minutter senere, kunne man se fire personer fra Røde Kors sto over Rabi. Like etter ble han fraktet ut av løypa, og båret inn i en ambulanse.

– Han besvimte på runde nummer to. Årsaken vet vi ikke. Han ble tatt godt vare på av det medisinske personellet i bakken hvor han lå, etter å ha blitt dratt ut av en lagkamerat, sier landslagets fysioterapeut Vibeke Koren.

Her blir Rabi fraktet bort i båre Du trenger javascript for å se video.

Kjørt til sykehus

Rabi ble fraktet videre til et medisinsk telt, hvor det ble tatt ulike tester. Rundt halvannen time etter at han besvimte, ble Rabi fraktet videre til sykehus.

– Det er standard når noen har besvimt uten at vi vet årsaken. Det er rutine. Han har det fint, sier Koren.

Hun sier at Rabi ikke kan huske at han har besvimt, og at han er skuffet.

– Er det frykt for at det er noe alvorlig?

– Nei, det er vi ikke redd for. Men vi ønsker å gjøre en grundig undersøkelse, så derfor kjøres han til sykehuset hvor de har ordentlig utstyr til å gjøre videre undersøkelser.

Britiske Will Barnicoat vant juniorklassen etter en utrolig sluttspurt, knepent foran Nicholas Griggs som stivnet helt på oppløpet.

Esten Hansen-Møllerud Hauen ble beste nordmann på en syvendeplass, 27 sekunder bak Barnicoat.

FRAKTET BORT: Rabi ble fraktet bort av en ambulanse til et legetelt. Foto: NRK

Sølv til Østgård

I kvinnenes juniorklasse løp Ingeborg Østgård for andre år på rad inn til sølv etter en god avslutning. Spanske Maria Forero vant.

– Det strekker seg ut ganske fort. Jeg la meg litt bevisst bak, for jeg visste at den siste bakken var tung, sier hun til NRK.

Hun var likevel ikke sikker på at disponeringen skulle holde til medalje.

– Jeg hadde ikke kontroll. Jeg så det var en del foran meg, men så plutselig så tok jeg innpå de foran og da så jeg at det var mulig, sier Østgård.

NYTT SØLV: Ingeborg Østgård avsluttet bra i kvinnenes juniorklasse. Foto: NRK

NRK skrev først at Vibeke Røstad var landslagslege. Det riktige er at det var Vibeke Koren som uttalte seg, og at hun er landslagets fysioterapeut.