VAR innføres i skihopp: – Mange har blitt feildømt

– Vi som ser på TV har full oversikt og ser hva som er pent og ikke, og klør oss ofte i hodet. Så det er virkelig på tide at dommerne får kamera også i dommerbua, mener NRKs hoppekspert Anders Jacobsen.

Om en hopper har satt nedslag eller ikke kan man se tydelig på TV-bildene fra sin egen godstol. En hoppdommer derimot, sitter i dommertårnet og skal bedømme på lang avstand.

Fra denne utsikten i dommertårnet skal Tom Normann og de andre FIS-dommerne dømme hopperne i bakken. Foto: Andreas Hagen / NRK

– Vi dommere kan bare dømme det vi ser, og vi står langt unna når vi dømmer i storbakken, sier FIS-dommer Tom Normann til NRK.

– Det handler til syvende og sist om sikkerheten for utøverne. De legger inn stor energi og gjør det her veldig bra. Da skulle det bare mangle om vi dommerne ikke har et godt verktøy for å avgjøre rennene.

Nå blir det lettere for Normann og de andre hoppdommerne. Det internasjonale Skiforbundet (FIS) har besluttet å innføre VAR i hoppdømmingen.

Klart til verdenscupen

Renndirektør i FIS, Sandro Pertile, er positiv til innføringen av videodømming i skihopp. Han mener det vil bidra til rettferdig dømming.

– Vi prøver å utvikle et system for å støtte hoppdommerne. Ideen er å bruke en veldig enkel skjerm og inkludere strømmen fra et av TV-kameraene, og gi dommerne muligheten til å se på landingssekvensen igjen, sier Pertile.

VAR har blitt testet ut i verdenscupen denne sesongen. Forrige helg, i Klingenthal, fikk dommerne bruke teknologien for første gang.

FIS kan ikke bekrefte at det skal brukes VAR i alle verdenscuprenn.

– Men på så mange som mulig er helt klart målet, sier Pertile.

Var det riktig nedslag?

Dommerpoengene kan være utslagsgivende i både spesialhopp og kombinert. I kombinert blir utgangspunktet for langrennet satt i hoppbakken, hvor ett poeng i bakken tilsvarer fire sekunder i løypa.

NRK-ekspert Anders Jacobsen tror det er mange hoppere som har blitt feildømt, og mener VAR er viktig for rettferdigheten i sporten. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Anders Jacobsen tror det nå blir enklere for dommerne å avsløre dårlige nedslag.

– Det har vært veldig mange konkurranser der mange har blitt feildømt, rett og slett fordi dommerne sitter for langt unna. Kanskje med litt skrå vinkel i tillegg, så hvis man setter feil bein foran det andre i et nedslag, så er det ikke så lett å se for dommerne, sier Jacobsen.

Jukser seg til poeng

Hoppeksperten sier at flere av de beste hopperne i verden ofte jukser med nedslagene.

– Det er absolutt noen utøvere som er freidigere enn andre i måten å sette nedslag på, sier han, og trekker frem både Simon Ammann og Karl Geiger.

– Jeg kan nevne flere, men de fleste vet nok hvem det er når de ser det.

Daniel André Tande er positiv til VAR i skihopp. Her med pallplass i Klingenthal, etter comebacket i verdenscupen. Foto: JENS SCHLUETER / AFP

Daniel André Tandre som gjorde comeback etter skade under verdenscuprennet i Klingenthal, innrømmer at han ikke alltid setter nedslag etter regelboka.

– Man prøver ofte å snike seg til et juksenedslag hvis man kjenner at man lander dårlig. Jeg har jo gjort det selv noen ganger, sier 27-åringen til NRK.

– Ikke så ofte?

– Ikke så altfor ofte, men det hender det også, smiler han.

– Riktig person skal vinne

Skihopper Halvor Egner Granerud har endt i situasjoner der dommerpoengene har vært svært avgjørende for resultatet. Granerud minnes en episode i Sapporo i 2019 der hans første pallplass glapp på grunn av dommerkarakterene.

– Det rennet var jeg et halvt poeng unna min første pallplass, så den var litt sur, sier Granerud.

25-åringen hadde også en uheldig opplevelse i Lahti forrige sesong, der han falt fra seieren og mente dommerne var for strenge.

Historiske Halvor Egner Granerud ønsker rettferdig dømming og synes det er fint at dommerne får muligheten til å se hoppet i reprise. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

I slutten av november ble Granerud historisk. Han ble den mestvinnende mannlige norske hopperen, da han sikret seg sin 12. verdenscupseier i karrieren i russiske Zizjnij Tagil.

Nordmannen mener VAR i hopp kan sørge for mer rettferdighet og forutsigbarhet, både for dommerne og hopperne.

– Man ønsker jo at dømmingen skal være så riktig som mulig, så det er bra, sier Granerud.

