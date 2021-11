Granerud historisk etter seier: – Føles litt surrealistisk

– Det føles veldig, veldig godt. Nå kan jeg egentlig bare kose meg og hoppe på ski herfra og ut. Jeg slipper å høre på maset om hvorfor jeg ikke hopper så bra som i fjor, sier Granerud til NRK.

Granerud var sist igjen på toppen av bakken i russiske Nizjnij Tagil i finaleomgangen etter et hopp på 134,5 meter i første omgang. Det ga han en ledelse på 5,5 poeng til østerrikeren Jan Hörl og 6,4 poeng ned til tyske Karl Geiger.

Med et hopp på 122 meter i kraftig snøvær holdt Granerud unna og vant til slutt 8,8 poeng foran Geiger. Stefan Kraft tok 3.-plassen, mens Hörl falt helt gjennom og endte på 24.-plass.

Med tolv verdenscupseire troner Granerud alene på topp som mestvinnende norske mann på herresiden Roar Ljøkelsøy er nærmest med sine 11 seiere. På kvinnesiden har Maren Lundby flere med sine 30 seire.

– Det er stort. Rett og slett. Verdenscupen har holdt på siden 1979/80. Mange gode norske skihoppere som har holdt på siden den gang, så å være den som har flest føles litt rart, sier Granerud.

– Jeg ser ikke på meg som den beste norsk verdenscup-hopperen. Det føles litt rart, men er veldig kult. Det har gått veldig fort. Så det gjør at det føles litt surrealistisk, men samtidig kult, sier han

Norske verdenscupseirer i hopp Ekspandér faktaboks Norske verdenscupseirer i hopp for menn: * 12: Halvor Egner Granerud * 11: Roar Ljøkelsøy * 10: Anders Jacobsen * 9: Roger Ruud * 8: Espen Bredesen. Bjørn Einar Romøren * 7: Anders Bardal, Vegard Opaas og Daniel-André Tande * 6: Ole Bremseth og Sigurd Pettersen * 4: Per Bergerud og Ole Gunnar Fidjestøl * 3: Anders Fannemel, Johann André Forfang, Tom Hilde, Marius Lindvik og Robert Johansson * 2: Kristian Brenden og Erik Johnsen * Elleve utøvere har én seier hver * Seieren til Granerud er den 161. norske verdenscupseieren i hopp (inkludert også kvinnene).

– Vanskelig å si noe råere

NRK-ekspert Johan Remen Evensen sliter med å finne nye superlativer.

– Det er vanskelig å si noe råere om han. Men det er bare å hylle den idrettsutøverne han er, og med det styret som har vært, er han bedre enn noen nordmann på herresiden noensinne, sier Evensen, som tror på en ny vinter med en rekke toppresultater.

IMPONERT: Johan Remen Evensen ser fram mot en de kommende verdenscuphelgene. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Altså, alt tilsier at han kontroll på det han driver med og har funnet en formel som fungerer ekstremt godt, sier Evensen.

Granerud endte med 11 verdenscupseiere sist sesong, men havnet utenfor pallen i Hoppuka og sto kun igjen med en bronse fra blandet lagkonkurranse i VM. Evensen tror Granerud har lært av fjorårssesongen.

– I fjor hadde han en sesong der han misset på de store høydepunktene. Det hadde vært ekstremt rått om han hadde lært noe på det og kan skru til et knepp til Hoppuka, OL og skiflygings-VM, sier han.

Selvtillit og trygghet

Evensen mener mye av forklaringen ligger i Graneruds selvtillit og trygghet.

– Hadde han sittet der på toppen og akkurat hadde startet å hoppe bra, ville det vært lett å begynne å tvile. Men på grunn av det arbeidet de har lagt ned og den selvtilliten og tryggheten han har, er det lettere å klare det, sier Evensen.

Granerud sier det samme.

– Jeg har begynt å få erfaring med å lede etter første omgang, så det er ikke noe som stresser meg lenger. Har snudd det fra «shit, jeg leder» til «smooth, jeg har bedre utgangspunkt enn noen andre».

SNØVÆR: Det var mye snø i unnarennet da Halvor Egner Granerud sikret seieren. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Remen Evensen er særlig imponert over at Granerud greier å fortsette der han slapp sist sesong.

– Det er helt fantastisk at han viser at han fortsatt er der han slapp. Det har vært problemet for Norge å få noen som leverer sesong etter sesong. Men sesongen i fjor og måten han oppførte seg på ga meg troen på et det kunne gå, sier han.

– Man blir lettet og glad når han leverer igjen. Det viser at norsk hoppsport har gjort en god jobb over mange år, mener Evensen.

3.-mann lørdag

Granerud ledet etter første omgang også lørdag, men den gang fikk han ikke full klaff i finaleomgangen og falt ned på 3.-plass.

Karl Geiger vant den gang og leder dermed verdenscupen sammenlagt foran Granerud.

– I dag får vi se litt mer av kapasiteten han har i siste hoppet, hvor han hadde svært krevende forhold, sier landslagssjef Clas Brede Bråthen til NRK.

Johann André Forfang ble nest beste nordmann på 9.-plassen. Robert Johansson og Marius Lindvik fulgte på 11.- og 13.-plass, mens Fredrik Villumstad ble 21.-mann.

Daniel-André Tande endte på en 22.-plass. Anders Fannemel kvalifiserte seg ikke til finaleomgangen med sin 54.-plass.

– En meget sterk åpning av verdenscupen for et meget spesielt og bra miljø. Den innsatsen utøvere, trenere og ledere har lagt ned står det stor respekt av, sier Bråthen.