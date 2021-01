Granerud falt fra seier: – Jeg er så forbanna

Halvor Egner Granerud var på vei mot en soleklar seier i Lahti. Nordmannen ledet med over ti poeng etter første omgang, da han hoppet ut av bakken og landet på 137,5 meter i den andre.

Fra skyhøy høyde landet Granerud på nærmest flat mark og hadde ikke sjanse til å stå.

– Han har for stor høyde og stor fart. Han kommer ned med en vanvittig kraft. Det er ikke nubbsjans til å stå, sier NRKs hoppekspert Anders Jacobsen.

Også landslagstrener Alexander Stöckl er enig i at det ikke var mulig for verdenscuplederen å holde seg på beina. Han er glad for at Granerud ikke skadet seg i fallet.

– Vi var redd for at han skulle skade seg. Det var et fantastisk hopp under fantastiske forhold. Vi er bare glade for at han er frisk, sier landslagstrener Alexander Stöckl til NRK.

Kritisk til dommerne

For Granerud selv var det mest irriterende at han ikke vant, selv med fallet. For til tross for fallet ble han nummer fire, bare 2,4 poeng bak seieren. Nordmannen fikk bare 8,5, 8,5 og 9 i stil. Han mener det lange hoppet hadde fortjent bedre stil.

– Jeg er så forbanna. Det føles veldig surt. Jeg har anledning til å be noen av de gode norske dommerne hjemme sende meg melding og forklare hvorfor jeg blir trukket så mye i stil, sier en skuffet Granerud til NRK.

– Jeg kan åpenbart ikke reglene godt nok, fortsatte 24-åringen.

Granerud får støtte av sin trener.

– Jeg kan dessverre ikke nok om stildømming, men antakeligvis er det litt lavt for han lander på begge skiene før han faktisk datt ned, sier Stöckl.

Men en av Norges internasjonale hoppdommere, Ole Walseth, sier til NRK at det andre hoppet er korrekt bedømt av dommerne der ute.

– Det er nok riktig dømt det andre hoppet. Han skal trekkes frem poeng for landingen på det andre hoppet og sju poeng for fall. Fem pluss sju blir tolv poeng. Så 8-9 er det han kan forvente, sier Walseth.

Også etter den første omgangen var Granerud skeptisk til dommernes stilpoeng. Granerud selv kalte hoppet for et av de beste i karrieren.

– Det er et av de aller beste hoppene jeg har gjort. Det kjentes helt rått ut. Jeg er litt skuffet over at det bare holdt til 57 stilpoeng, sa Granerud etter den første omgangen.

Halvor Egner Granerud ledet med 10,2 etter første omgang med dette nydelige hoppet. Du trenger javascript for å se video. Halvor Egner Granerud ledet med 10,2 etter første omgang med dette nydelige hoppet.

Johan Remen Evensen mente det var svakt av dommerne å kun gi nordmannen 19 og 18,5 i stil. Det er Granerud enig i.

– Jeg skjønner ingenting. Hvis ikke det var et hopp som i alle fall fortjente 19,5, så skal det bli vanskelig å få til noen av de i karrieren. Jeg har ikke sett luftferden ennå, men nedslaget var strøkent, sier Granerud.

Her får Granerud mer støtte av den norske dommeren.

– Han har nok mer å farte med der. Der kan man nok diskutere, i alle fall de som ga 18,5. Jeg satt selv i stua og bedømte det til 19,5, sier Walseth til NRK.

Seier med bismak

Dermed ble det bare en fjerdeplass for Granerud.

Med fallet ble det seier til Robert Johansson, som hoppet seg opp fra en tredjeplass etter den første omgangen. Johansson sier det gir selvtillit å ta sesongens første seier.

– Han misser jo ikke. Han faller, det er det som skjer. Det er litt kjipt, likevel så viser jeg at jeg er kapabel til å vinne. Det er en selvtillitsboost. Jeg føler ikke jeg leverer noe makshopp, men to ganske solid skihopp. Jeg kan bygge videre på det her, sier Johansson til NRK.

– Det blir litt bismak når den suverent beste hoppern i dag hopper for langt og ikke klarer å holde seg på beina og blir nummer fire. Da blir det en sånn rar følelse man sitter igjen med, sier NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen.