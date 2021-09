Van Dijk til Haaland etter tøff duell: «Faen heller, du brakk fingeren min!»

Vålerenga tapte første kvalikkamp

Vålerenga fikk det tøft i første kamp mot Häcken i mesterligakvalifiseringen onsdag. Det svenske laget vartet opp med praktscoringer og vant til slutt 3-1.



Vålerenga startet kampen bra, og fikk en stor mulighet etter ti minutter, men ballen strøk stolpen.



Vålerenga-forsvaret hadde en stor jobb foran seg i oppgjøret. Det som ventet var nemlig en av Sveriges største spisstjerner Stina Blackstenius.



Etter 63 minutter gjorde Blackstenius det hun kan best, nemlig å sette ballen i mål. Hun økte til 3-0 og sikret seieren, selv om VIF reduserte sent og fikk med seg et viktig mål.



Før det hadde Filippa Angeldal scoret to ganger for gjestene. Et stjernetreff gikk i mål til 1-0, før hun like etterpå doblet ledelsen med en ny god avslutning.Innbytter



Rikke Madsen reduserte med ti minutter igjen å spille. Hun kom gjennom alene med keeper og sendte den kontrollert forbi og i mål.



Dermed er det Häcken som er i førersetet i mesterligakvalifiseringen, og tar med seg en god ledelse hjem til returoppgjøret om én uke. Laget som er best over de to kampene spiller mesterligagruppespill de neste månedene.