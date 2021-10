Vålerenga-helten hylles etter cupdrama: – Det er en sjelden rase

Reiten-målgivende: Klar for finale

Guro Reiten og hennes Chelsea vant 3-0 over Manchester City i FA-cupfinalen søndag. Der venter enten Arsenal eller Brighton.

– Du kunne se aggresjonen og sulten i laget; Vi ville bare komme oss til Wembley og jeg er glad for at vi klarte det, sier målscorer Cuthbert til The Guardian.

Målene ble scoret av Erin Cuthbert, Melanie Leupolz og Bethany England.

Reiten ga den målgivende pasningen til Cuthbert i det 23. minutt, etter en godt slått corner. 74. minutt var Reiten på banen, før hun ble byttet ut.