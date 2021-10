NRK-kommentator meiner cupfesten blir nedprioritert – blir avfeia som idiotisk påstand

– Det er éin cupfinale, i år som i fjor. Den bør få stå som eit ordentleg høgdepunkt. Det er eit unikt høve til å gi viktige kampar for kvinner ei hovudrolle. I staden gir ein cupfinalen ein ganske så meiningslaus plassering, klistra så tett på landslagspausen at mange av dei beste spelarane ikkje får moglegheit til å førebu seg skikkeleg, seier NRK-kommentator Jan Petter Saltvedt.

Cupfinalen mellom Vålerenga og Sandviken blir spelt fem dagar etter Noreg sin landskamp mot Belgia. Då NRK møter newzealandske Catherine Bott på treninga på fredag, er ho framleis døgnvill. Natt til onsdag spelte ho kamp i Canada.

– Timinga er uheldig. Det er tøft å komme tilbake frå ei reise på 15–20 timar og spele ein kamp tre dag seinare som potensielt kan vare i 120 minutt, seier Vålerenga-forsvararen til NRK.

Spillere på landslagsoppdrag Ekspandér faktaboks Sandviken (9) Mille Aune, Norge U23

Guro Bergsvand, Norge

Kennya Cordner, Trinidad & Tobago

Tuva Hansen, Norge

Vilde Hasund, Norge

Aurora Mikalsen, Norge

Lisa Fjeldstad Naalsund, Norge

Elisabeth Terland, Norge

Marthine Østenstad, Norge U23 Vålerenga (11) Amanda Andradottir, Island

Thea Bjelde, Norge U23

Catherine Bott, New Zealand

Stine Brekken, Norge U19

Rikke Madsen, Danmark

Rikke Nygard, Norge U23

Stine Ballisager Pedersen, Danmark

Ingibjörg Sigurdardottir

Dejana Stefanovic

Janni Thomsen, Danmark

Olaug Tvedten, Norge U23

Bott er samstundes oppteken av at det ikkje skal bli ei unnskyldning inn mot finalen. Sandviken sendte ni spelarar på landslagsoppdrag, medan Vålerenga sendte elleve.

– Det kunne godt vore tilrettelagt betre slik at vi kunne fått endå betre førebuingar inn mot cupfinalen. Det er stort å spele cupfinale, seier VIF-kaptein Stine Ballisager Pedersen.

– Ein smule merkeleg

Fredag var første gong heile Vålerenga-laget trena samla før kampen på søndag. Planen er endå ein auka laurdag for å få unnagjort dei siste førebuingane.

– Det er litt spesielt. Eg hadde nok ønskt at ein fekk førebu seg ei veke inn mot kampen med friske spelarar. Då trur eg kvaliteten på at kampen ville vorte betre, seier Vålerenga-trenar Jack Majgaard Jensen.

Når ein legg til sjukdom og mindre skadar, har det vore glissent på treningsfeltet dei siste dagane. Dansken har sjølv opphalde seg heime i Sverige.

– Eg synest òg det er ein smule merkeleg overfor dei andre laga. Hadde han vore spelt etter serien, ville dei kunne teke ferie. No har dei ein ganske lang periode med landslagspause og så er det eit opphald no. Så det handlar litt om respekt for dei andre, så han burde nok vore lagt til etter serien.

Det står att to rundar av Toppserien. Dei blir høvesvis spelte søndag 7. og laurdag 13. november.

Avfeiar påstand: – Idiotisk

Den danske trenaren får støtte frå NRK-kommentator Saltvedt. Han foreslår at cupfinalen kunne vorte lagt til 20. november.

– Tendensen frå NFF og Toppfotball Kvinner dei siste åra har vore å nedprioritere cupfinalen til fordel for serieavslutninga. Men for kvinnene har cupfinalen i endå sterkare grad enn hos mennene behalde statusen sin som høgdepunkt. Derfor skulle han vore lagt til slutt, etter at serien er over, seier Saltvedt.

– Vi nedprioriterer ikkje cupen. Det er ein heilt idiotisk påstand. Det er festhelga vår og eit høgdepunkt i sesongen. Men vi må òg tore å tenkje nytt. Vi gler oss til å setje oss ned og sjå på korleis vi best mogleg kan vidareutvikle cupen dei neste åra, seier Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner.

Ho fortel at det vart sett ned eit terminlisteutval saman med Noregs Fotballforbund (NFF) før sesongen på vegner av klubbane.

– Klubbane har med andre ord sjølv vore med på å bestemme oppsettet. Det har vore ein god prosess og vi kjenner oss høyrt av forbundet undervegs. På grunn av koronasituasjonen kom sesongen seint i gang, noko som jo har gjort ting ekstra komplisert. Det medfører nødvendigvis nokre fleire kompromiss, seier Jørgensen – og legg til at Vålerenga sjølv har ytra ønske om at sesongen ikkje skal dra ut for langt.

NFF: – Heilskapsvurdering

Konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, er samd i at tidspunktet ikkje er ideelt og at timinga er uheldig. Han forklarer det slik:

– Det går på ei heilskapsvurdering med tanke på tilgjengelegheit av Ullevaal stadion, under dette er den pågåande VM-kvalifiseringa og lange internasjonale periodar i oktober og november. Det vart òg teken høgde for eventuell deltaking i meisterligaen då planen vart lagd.

– Saltvedt meiner til dømes den 20. november kunne vore ein ideell dato, kvifor er ikkje det mogleg?

– Etter planen kunne vi hatt eit lag i meisterligaen på det tidspunktet. Vi tek høgde for alle slike eventualitetar i planlegginga. Både på kvinne og herresida legg vi terminlister ut frå gitte føresetnader.

– Sit det langt inne å endre tidspunktet på cupfinalen i ettertid?

– Ja, det gjer det. Det er eit stort apparat som er i sving i samband med slike arrangement.

– Har de prioritert seriefinalen over cupfinalen?

– Nei, dei har ikkje vore diskuterte opp mot kvarandre då vi låg ein plan for sesongen.