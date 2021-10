Stusser over VIF-trenerens «hjemmekontor»: – Uvanlig og merkelig

– Jeg har noen oppgaver i klubben utover å stå her, blant annet scouting. Vi må noen ganger være andre steder enn Oslo for å gjøre det, forklarer Vålerenga-trener Jack Majgaard Jensen til NRK etter fredagens trening.

Det er den første han har vært til stede på denne uken. Søndag møte Vålerenga serieleder Sandviken i cupfinalen på Ullevaal.

Dansken har hatt «hjemmekontor» på andre siden av grensen mens flere spillere har vært på landslagsoppdrag. Han bor til daglig i Lund, like utenfor Malmö, snaut fem timer og 15 minutter unna Oslo med bil. Han har sagt til VG at han kjører strekningen tur/retur to til tre ganger i uken. Når det er landslagspause oppholder han seg som regel hjemme.

– Det er jo veldig uvanlig og merkelig. Jeg tror ikke jeg har hørt om en slik løsning. Han har i kontrakten sin at han kan dra hjem under landslagsopphold, sier NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

KRITISK: NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

Avfeier ekspertens påstand

– Det matcher ikke Vålerengas uttalte ambisjon og målsetting. Under korona var det en helt annen forståelse for det, men at de har satt seg i en posisjon med en trener som har en slik avtale, fremstår veldig merkelig, fortsetter Torp.

Cupfinalen er Vålerengas siste mulighet til å gjenskape noe av fjorårsmagien. Da ledet Jack Majgaard Jensen Oslo-klubben til seriegull og cuptriumf.

– Han er åpenbart taktisk veldig dyktig, men sikkert sliter med å holde tak i gruppen. Det har man kanskje sett i år. Det har vært en gruppe med lite selvtillit. Når man har en A-lagstrener som ikke er til stede, bidrar ikke det positivt, mener Torp.

REGJERENDE MESTER: Vålerenga vant NM under Jack Majgaard Jensens ledelse i 2020. Foto: Jil Yngland / NTB

NRK-ekspertens påstand bruker Vålerengas trener kort tid på å avfeie:

– Nei, jeg syns ikke vi sliter med dårlig selvtillit. Når vi får lov til å trene er vi et av de beste lagene i Norge, kanskje det beste. Det får man kanskje se søndag.

– Vi gjorde akkurat det samme i fjor med akkurat det samme opplegget. Da hørte jeg ingen snakke om dårlig selvtillit.

– Det sier noe om ambisjonsnivået

Da NRK var til stede på onsdagens økt, noe redusert som følge av landslagsforfall, var ikke dansken å se. Han ledet den første treningen før cupfinalen fredag, etter «noen uker» hjemme i Sverige.

– Det sier noe om ambisjonsnivået til treneren som ikke prioriterer en så viktig uke. Ja, de har en del på landslagssamling, men det er fortsatt en del spillere igjen som ikke får en kjempeoppladning, sier NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

– Ikke uunnværlig

På treningsfeltet er det assistenttrener Raymond Mikkelsen, fysisk trener Luciano Arias og spillerutvikler Tommy Berntsen som har hatt hovedansvaret for å få laget klar til kamp.

– Vi har veldig, veldig mange dyktige folk i klubben. Du ser her i dag at jeg ikke leder store deler av treningen. Det er ikke sånn at jeg er uunnværlig, sier Majgaard Jensen etter fredagens økt.

STØTTER SEG PÅ APPARATET: Spillerutvikler Tommy Berntsen bidrar på treningsfeltet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Dansken viser til at de har video på trening, at han kan bidra i planleggingen og evalueringen i etterkant. Sportslig administrator Egil Ødegaard ser ikke at ordningen, slik den er i dag, er et problem da NRK tok kontakt med ham torsdag.

– Vi forbereder oss til denne kampen som til en hvilken som helst annen kamp og gjør det vi mener er riktig her og nå.

Han påpeker at de har et trenerteam som fordeler oppgaver seg imellom og at det ikke er unormalt at hovedtrener ikke er til stede på hver trening.

Cupfinalen mellom Sandviken og Vålerenga vises på NRK 1, søndag klokken 15.00. Sendingen starter 14.30.