Välbe møtte FIS-presidenten: Utelukket russisk deltakelse

– Returen for russiske utøvere til internasjonal konkurranse er blitt vanskeligere, sier Jelena Välbe, Russlands skipresident ifølge MatchTV.

For øyeblikket har komiteene i Det internasjonale ski- og brettsportforbundet (FIS) komitémøter i Zürich. Selv om russiske og belarusiske utøvere er utestengt fra konkurranse, gjelder det ikke landenes delegater.

– I går møtte vi presidenten i Det internasjonale ski- og brettsportforbundet (FIS) privat. Før mobiliseringen og avstemningene, ble det vurdert nøytral status, men nå er det utelukket, sier Välbe i et videoinnlegg vist på et stort sportsseminar i Russland.

Hun sikter til folkeavstemningene i de okkuperte ukrainske fylkene Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja og Kherson. Det er varslet at Russlands president Vladimir Putin fredag vil annonsere områdene for annektert. Samtidig har Putin varslet delvis mobilisering av minst 300.000 soldater for å trappe opp krigføringen i Ukraina.

FIS-PRESIDENT: Johan Eliasch. Foto: JOE KLAMAR / AFP

– At det måtte en mobilisering fra Putin til for at FIS-president Eliasch skulle innse realitetene i situasjonen, er jo dessverre ikke særlig tillitvekkende for den internasjonale skisports moralske standarder, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

Peker på konkurransen

Sist uke under konferansen Forum Nordicum i Planice meddelte FIS’ generalsekretær, Michel Vion, at det virket som en russisk retur kunne være nært forestående. Han snakket om at det kunne skje allerede i desember. Nå ser det ut til å være helt ute av bildet:

– Situasjonen gjør en retur svært komplisert. Men vi er optimister og tror på det beste. Alle har allerede begynt å telle tap. Det er åpenbart at uten russisk deltakelse, så vil oppmerksomheten rundt konkurransene være lavere, sier Välbe.

– FIS-presidenten og resten av ledelsen i FIS har åpenbart resignert i sin åpenbare håp om å få inkludert russere og belarusere i en eller annen form i kommende vinters konkurranser. Og det var på høy tid, og burde selvsagt vært gjort for lengst, påpeker Saltvedt.

Den tidligere OL-mesteren, Julija Tsjepalova, kastet seg inn i debatten etter at det fra norsk hold ble antydet at de kunne boikotte VM og verdenscup, dersom russerne slapp til i sporet.

– Nordmenn har alltid vært slik – de kom med negative uttalelser, protesterte og snakket ikke om sine egne. Jeg kan si at langrenn, og sport over hele verden, ikke kan eksistere uten Russland, sier Tsjepalova til Metaratings.

– Gir hverandre klemmer

TIDLIGERE LØPER: Aleksandr Legkov. Foto: SERGEI KARPUKHIN / Reuters

Den tidligere langrennsstjernen, Aleksandr Legkov, peker også på Russlands høye nivå i langrenn.

– Kanskje FIS til og med har lyst å se oss konkurrere nå. Spørsmålet er om andre land vil erklære at de ikke deltar hvis våre utøvere får starte. Sannsynligvis foregår samtalene i dette formatet, sier Legkov til RIA Novosti, som ikke ser grunn til å spekulere ytterligere før det kommer en avgjørelse 22. oktober.

LUKKET DØR: Det internasjonale Skiforbundet, FIS, avholder komitémøter i Zürich denne uken. Foto: Fredrik Tombra / NRK

Skipresidenten, som tidligere var politisk aktiv for Putins parti, beskriver atmosfæren på møtene her i Zürich som normal og profesjonell.

– Nordmennene skrev at de ville boikotte på grunn av tilstedeværelse av den russisk delegasjonen på møtene, men de er her. Alle sammen snakker og gir hverandre klemmer, sier Välbe.

Nesten samtlige norske delegater, med unntak av et par stykker, er dratt hjem. Torsdag forlot Clas Brede Bråthen et komitémøte fordi det var belarusisk deltagelse.