Bråthen trakk seg midt i FIS-møte: – Eneste mulige reaksjonsmåten

Denne uken avholder Det internasjonale Skiforbundet (FIS) komitémøter i Sveits, og da det ble kjent at de åpnet for representanter både fra Russland og Belarus, gjorde Norges Skiforbund det klart at de trekker alle norske representanter fra møter der det er representanter fra de nevnte nasjonene.

Flere av de rundt 30 personene fra Norges Skiforbund allerede da var på plass. Blant dem hoppernes landslagssjef Clas Brede Bråthen. Han valgte i dag å forlate et møte i Zürich.

– Det var deltakere fra Belarus til stede på det møtet med hoppkomiteen og da valgte vi å gå ut fra møtet, i henhold til beslutningen tatt av Skistyret i går, forteller han.

Bråthen var ikke klar over at det ville være deltakelse fra Belarus i forkant av møtet, noe det ikke var da han var på et møte onsdag.

– Det var en grei beslutning, fastslår Bråthen, som ikke skal på flere møter i Zürich.

– Det ble ingen store scener da vi forlot møtet. Vi gjorde det vi trodde var riktig å gjøre. Vi har ikke fått noen instrukser på hvordan vi skulle gjøre det, og forlot rommet stille og rolig da vi forstod at det var en representant fra Belarus der. Møtet pågår ennå, så jeg vet ikke om noen reagerte, forklarer han når NRK snakker med ham på telefon.

– Burde sluppet å være i situasjonen

NRKs sportskommentator, Jan Petter Saltvedt, støtter Bråthen.

– Det er den eneste mulige reaksjonsmåten. Han burde sluppet å være i den i situasjonen, men når han først er der så er det den eneste fornuftige måten å reagere på, sier han.

For samtidig retter han en pekefinger mot Norges Skiforbund.

– Det mest overraskende er at ingen i ledelsen i Ski-Norge er at ingen har forutsett at denne situasjonen kunne dukke opp da de reise til Zürich, fordi det er ingen hemmelighet at det ikke er noe vedtak om å utestenge russiske eller belarusiske delegater eller representanter fra komitéene det er snakk om, og vervene i FIS. Da er det naturlig at de dukker opp, mener Saltvedt.

Opplever forståelse

Styremedlem i FIS, Erik Røste, støtter avgjørelsen til Skistyret, og forteller at Norges tydelige holdning er blitt lagt merke til i Sveits.

STYREMEDLEM I FIS: Erik Røste er på plass i Zürich. Foto: Annika Byrde / NTB

– Det er hektiske dager her, men ingen er uberørt av situasjonen og krigen i Ukraina. Jeg opplever så langt at det er forståelse for avgjørelsen (til Norge), sier han til NRK.

Røste vet ikke hvordan eller om russiske og belarusiske representanter har reagert på Norge. Skiforbundet har understreket at de ønsker at utestengelsen av russiske idrettsutøvere også skal gjelde de på politisk og administrativt nivå.

– Det må diskuteres. Min mening er at når man stenger ute utøverne, så må det også få konsekvenser for de offisielle lederne, sier Røste.

– Saken skal diskuteres igjen i oktober. I mine øyne er det én mann som sitter på nøkkelen til om russisk idrett skal tas inn varmen igjen: Han sitter i Kreml og heter Vladimir Putin. Så lenge det brutale fortsetter i Ukraina, så er det etter min oppfatning ikke noe annet valg enn å reagere kraftig, svarer Røste.

Putin ut mot sportslige sanksjoner

Samtidig som diskusjonene pågår både innad og utenfor FIS, uttrykker Putin at han har liten forståelse for sanksjonene mot russisk idrett.

– De aggressive sanksjonene rettet mot landet og borgerne våre påvirker mange områder, inkludert toppidretten. Russiske utøvere er frarøvet muligheten til å representere landet sitt, og Russlands stemme i internasjonale organisasjoner, blir med hensikt ignorert.

IMOT SANKSJONER: Russlands president Vladimir Putin mener utøverne hans er «frarøvet» en mulighet. Foto: SPUTNIK / Reuters

Det sier Vladimir Putin i et skriv vist under et sportsseminar i Kuzbass i Sibir, ifølge nyhetsbyrået TASS. Der er en rekke russiske idrettsutøvere, idrettsprofiler og politikere nå er samlet.

– Denne situasjonen motsier sportens verdier, der de viktigste er gjensidig respekt og prinsippet om at «sport ikke er politikk», mener Putin, og legger til at Russland er villige til å avholde internasjonale sportsarrangement.

– At han bruker tid på det der nå, viser faktisk hvor viktig sport er for ham, og bør være en oppmuntring til alle som jobber for å holde Russland og Belarus borte fra idretten som et svar på krigshandlingene i Ukraina, understreker Saltvedt.