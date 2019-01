Utslitte landslagsspillere glad for VM-endring

– Kroppen er sliten, hodet er slitent, alt er slitent. Og det er alltid farlig når du er i VM-bobla i tre-fire uker, og den popper. Da kommer det ofte sykdom og skader, så det handler om å være bevisst på valgene man gjør. Være klok der også, sier Sander Sagosen til NRK på Norges sølvfeiring på en restaurant i Herning ved 22-tiden søndag kveld.

For etter forrige VM-sølv gikk Sagosen på en real smell da han svimte av på et bakeri i Frankrike.

– Jeg skal ikke på bakeri i hvert fall. Den gangen var alt nytt, nå er man mer vant til hvordan det fungerer, men jeg kan jo ikke garantere at det ikke kommer en ny smell, erkjenner han.

– Det er ikke greit

SKADET: Magnus Abelvik Rød fikk røff behandling i semifinalen, men rakk finalen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Og han er langt ifra den eneste som kjenner mesterskapet på kroppen. For 10 kamper på bare 17 dager tærer på de aller fleste. Magnus Abelvik Rød var den i det norske laget det kanskje gikk hardest utover.

– Jeg merket tidlig at jeg ikke hadde noe mer å gi i finalen. Jeg spilte en periode fem kamper på syv dager, og det merker man godt. I en VM-finale må man være fresh, det er bittert, forteller 21-åringen.

Både spillere og medisinsk støtteapparat har uttalt seg kritisk til det tøffe kampoppsettet underveis i mesterskapet. Det er ikke bedre når VM er over.

– Kroppen er sliten, det er helt slutt. Det har vært for mange skader i denne turneringen, og 10 kamper er altfor mye. Det synes jeg ikke er greit, sier danske Lasse Svan med gullmedaljen rundt halsen.

Gjør endringer

STAVANGERGJENG: Espen Christensen (f.v.), Gøran Johannessen, Alexander Blonz og Kristian Bjørnsen feirer VM-sølv. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

At Det internasjonale håndballforbundet (IHF) bekrefter at det vil bli flere hviledager og færre kamper to dager på rad i neste VM i 2021, er godt å tenke på for spillerne når de står på banketten og gleder seg til noen dager fri – før det braker løs i klubbhverdag igjen.

– Det høres bra ut, men da er det jo 32 lag og nivået er lavere, så selv om det blir mer hvile så synes jeg ikke noe om utvidelsen. Men det er belastningen på spillerne som er det viktigste, så det er uansett positivt, mener Gøran Johannessen.

– Det er i overkant nå, så jeg håper de får utvidet mesterskapet litt, for det er kroppene våre det går utover. Nå får vi også mer ferie i Tyskland, så det er veldig bra. Jeg synes de begynner å høre på det vi spillerne har å si, så det tas skritt i riktig retning, sier Christian O'Sullivan.