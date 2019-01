Ny cupnedtur for Tottenham

I løpet av fire dager har Tottenham forsvunnet ut av to turneringer. Søndag ble byrival Crystal Palace for sterke og vant 2-0 i FA-cupen. Scoringer av Connor Wickham og Andros Townsend sørget for at Tottenham måtte takke for seg allerede i 4. runde.