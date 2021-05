Utskjelte Werner slo tilbake etter sjansesløseri – sendte Chelsea til mesterligafinalen

– Der kan ikke engang Timo Werner bomme, sa Jan Åge Fjørtoft under pausen i Viasat sitt studio.

For tysker har en rekke ganger fått det glatte lag for misbrukte sjanser. I det første semifinaleoppgjøret mellom Chelsea og Real Madrid, bommet tyskeren på en gigantsjanse som kunne vunnet kampen for engelskmennene.

Alene med keeper på femmeteren satte Werner ballen rett på Thibaut Courtois og oppgjøret endte 1–1.

I onsdagens returoppgjør var rollen snudd. Etter en herlig «chip» fra landsmannen Kai Havertz som gikk i tverrliggeren, kunne Werner enkelt heade ballen i mål bak Courtois og sende Chelsea i ledelsen.

– Den chippen til Kai Havertz kommer jeg til å drømme om når jeg legger meg i natt, kommenterte Fjørtoft da reprisen ble vist i studio.

– Vi skulle trolig hatt fem

Real Madrid som var avhengig av mål allerede før kampen ble blåst i gang, gikk ut i hundre.

Etter 26 spilte minutter fikk Karim Benzema tverrvende like utenfor 16-meteren og franskmannen brente av.

I retning stolperoten så skuddet ut til å snike seg inn og sende spanjolene i ledelsen. Men et tigersprang fra Édouard Mendy sørget for at det var Chelsea som tok ledelsen i kampen kun minutter senere.

Og da Mason Mount sørget scoret 2–0 for Chelsea i det 84. minutt, var alt håp ute for spanjolene som ikke klarte å finne veien ti nettmaskene.

Samtidig var Mount klar på at Chelsea burde vunnet med flere mål.

– Vi skulle trolig hatt fem (mål). Jeg skullet hatt én omtrent 20 minutter før jeg scoret. Å få den sent, du kunne se hvor massivt det målet var for oss. Det er fortsatt én kamp igjen og vi går inn i hver kamp med mål om å vinne, sa Mount til BT Sports etter kampen.

Britisk finale

Dermed er det duket for en helbritisk finale hvor Chelsea møter Manchester

– Jeg kan ikke sette ord på det. Det var en fantastisk prestasjon i kveld i en tøff, tøff kamp. sa Mount til BT Sport om det å være klar for finalen i mesterligaen.

Finalen kommer etter at City tirsdag slo franske Paris Saint-Germain.

Det i en kamp hvor temperatur var høy. For etter 69 minutter spilt mistet Ángel Di María hodet og fikk det røde kortet etter en stempling av Fernandinho.

Samtidig fant Riyad Mahrez veien til nettmaskene to ganger og oppgjøret endte 2–0.

– De mistet hodet og begynte å sparke oss, men vi hadde kontroll, sa tomålsscorer Riyad Mahrez til engelske BT etter kampen.