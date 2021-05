Henning Berg seriemester med Omonia

Henning Berg kunne tirsdag feire et nytt seriegull med sin kypriotiske klubb Omonia Nikosia. 1-0-seier over AEK Larnaka i nest siste serierunde sørget for det.

Fotis Papoulis scoret kampens eneste mål. Samtidig spilte nærmeste rival Apollon Limassol 2-2 mot Olympiakos Nikosia, og dermed skiller fem poeng i favør av nordmannens klubb.

Dermed blir ikke oppgjøret mellom de to topplagene kommende mandag den seriefinalen det lå an til å bli. Omonia er seriemester for annen sesong på rad og har sikret seg plass i sommerens mesterligakvalifisering.

Berg forlenget nylig sin kontrakt som Omonia-trener med ett år. (NTB)