Chelsea vant Mesterligaen, nå får Guardiola kritikk for laguttaket: – Kan ikke tro det

Dermed kunne Chelsea juble for klubbens andre triumf noensinne i verdens gjeveste klubbturnering, og Thomas Tuchels mannskap kopierte lørdag bragden fra 2011/2012-sesongen.

I den helengelske finalen som ble spilt foran 16.500 tilskuere på Estádio do Dragao i Porto, var Chelsea det beste laget og vant til slutt fortjent 1-0.

– Jobbet 15 år for dette øyeblikket

Kai Havertz ble matchvinner med sin scoring før pause.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg vet det virkelig ikke. Jeg har ventet så lenge. Jeg vil takke mine foreldre, min bestemor og kjæresten min. Jeg har jobbet 15 år for dette øyeblikket, og nå er det her, sa Havertz til BT Sport rett etter at kampen var blåst av.

Seieren smaker ekstra godt for Chelsea-trener Thomas Tuchel, som etter seieren hylles for både laguttak og taktiske disposisjoner i finalen.

– Å dele dette med de andre er utrolig. Vi klarte det. Jeg vet ikke helt hva jeg skal føle, sier en rørt Tuchel til BT Sport.

Uefa-statistikken taler sitt klare språk. Manchester City noterte seg bare for én avslutning på mål gjennom hele kampen.

– Spillerne var bestemte på at vi skulle vinne. Planen vår var å være en stein i skoa deres. Jeg oppfordret alle til å heve seg og slå seg løs, være modige og skape kontringsmuligheter, sier Tuchel til BT Sport etter kampen.

Han får en stor del av æren for at de lyktes.

– Denne seieren tilhører først og fremst Thomas Tuchel, mener NRKs fotballkommentator Thore Haugstad.

– Spillerne ga alt

På pressekonferansen etter kampen valgte Pep Guardiola å gratulere Chelsea med seieren.

– Det var en tett kamp. Vi var i vår første finale og spilte en god kamp. Vi viste mot, spesielt i andre omgang. Spillerne ga alt, sa Manchester City-sjefen.

Chelsea kunne juble for mesterligatriumf igjen. Foto: MICHAEL STEELE / Reuters

Det som før avspark ble stemplet som «den politiske finalen» på grunn av de to lagenes styrtrike eiere og deres interesser, var rik også på underholdende fotball.

For Citys del ble det en tårevåt affære.

Kevin De Bruyne ble personifiseringen av Citys finalekveld da han gråtende måtte forlate gressmatta med skade i andre omgang.

– Dette er triste bilder. Endelig fikk han drømmen oppfylt, endelig var han klar for en mesterligafinale. Spilleren som har vært så ufattelig god for Manchester City, sesong etter sesong. Så må han gi seg her, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Guardiola-kritikk

For Pep Guardiola ble finalen også et gedigent mageplask. Han vant turneringen to ganger med Barcelona, men har slitt med å lede City til topps, og heller ikke denne gangen lyktes det.

Guardiola møter kritikk for laguttaket i finalen. Han gamblet med elleveren før kamp og satte viktige brikker som Fernandinho og Rodri på benken, og det var et trekk han fikk dårlig betalt for.

– Jeg kan ikke tro at Pep valgte et finalelag uten Fernandinho, skriver tidligere Liverpool-kjempe Jamie Carragher på Twitter etter kampen.

– Han endret måten han har spilt på hele sesongen, for han har alltid brukt Fernandinho og Rodri, men han endret på det. Vi vet han er en tenkende fyr. Han liker å justere litt, men Tuchel nøytaliserte alt, sier tidligere United-stopper Rio Ferdinand ifølge BBC.

Også den tyske superstjernen Bastian Schweinsteiger reagerte på laguttaket.

Etter kampen ble Guardiola naturlig nok konfrontert med spørsmål om valgene sine.

– Jeg gjorde mitt beste i uttaket. Jeg prøvde å velge det beste laget for å vinne kampen, men vi slet med å finne linjene i første omgang. Det ble mye bedre etter pausen. Mot Chelseas defensive struktur var det ikke lett, sier spanjolen.

FINALENEDTUR: Manchester Citys Kevin De Bruyne var groggy og lei seg da han forlot finalen i andre omgang. For City ble finalen en gedigen nedtur. Foto: Michael Steele / AP

Selve kampen åpnet i et heseblesende tempo, og begge lag skapte flere farligheter i kampens innledning. Særlig Chelseas Timo Werner hadde flere muligheter til å score tidlig, men spissen gjorde som han hadde gjort utallige ganger tidligere denne sesongen: Misbrukte mulighetene.

Også City hadde store sjanser den første halvtimen. Phil Foden fikk tatt ned en glimrende pasning fra Kevin De Bruyne og skulle sette ballen i det lengste hjørnet, men på utrolig vis fikk Chelseas Antonio Rüdiger blokkert forsøket.

– En genial pasning

Verre for Chelsea var det at Rüdigers stopperkollega Thiago Silva måtte kaste inn håndkleet med skade fem minutter før pause. Han ble erstattet av danske Andreas Christensen.

Men i stedet for å la seg prege, gikk Chelsea rett i angrep. Minutter etter byttet kontret londonklubben, Mason Mount spilte på glimrende vis Kai Havertz alene gjennom mot Ederson, som rundet keeper og satte inn 1-0 i det tomme buret.

– En genial pasning, slo Viasat-kommentator Roar Stokke fast.

Scoringen var faktisk Havertzs første mål i Mesterligaen noensinne, snakk om å velge riktig anledning.

Her setter Kai Havertz inn 1-0 for Chelsea rett før pause. Foto: MICHAEL STEELE / Reuters

Chelsea ledet dermed 1-0 da lagene gikk til pause midtveis.

Gråtende De Bruyne

Der N'Golo Kanté storspilte for Chelsea, slet Kevin De Bruyne med å finne sin plass i finalen. Og antiklimakset for den belgiske superstjernen ble komplett da han ble feid ned av Rüdiger og måtte forlate banen med skade etter 58 minutter.

Minuttet etter byttetble det igjen dramatisk. Et skudd spratt opp i armen på Chelseas Reece James, og City-spillerne ropte på straffe, men dommer Antonio Mateu Lahoz og VAR ville ikke være med på leken.

City kjempet hardt for å komme tilbake i kampen, og Guardiola byttet inn både Gabriel Jesus og Sergio Agüero i et forsøk på å skaffe utligning.

Det lyktes de ikke med, og Chelsea kunne til slutt juble for 1-0-seier etter en imponerende finaleforestilling.

Kai Havertz kunne juble for finalens 1-0-scoring. Foto: JOSE COELHO / AFP

Lang sesong

Dermed er en lang sesong over for de to finalelagene.

Til tross for finaletapet lørdag kan Manchester City se tilbake på suksessfull sesong, og allerede før lørdagens mesterligafinale hadde de lyseblå vunnet Premier League og ligacupen.

Manchester City-sjef Pep Guardiola ble nylig kåret til årets manager av den engelske trenerforeningen, selv om det nok er en mager trøst etter at mesterligatriumfen glapp.

Chelseas sesong ble berget da Thomas Tuchel overtok etter Frank Lampard midtveis. Under tyskerens ledelse kapret blåtrøyene den viktige fjerdeplassen som gir ny deltakelse i Mesterligaen neste sesong.

At han kronet det med mesterligatrofé gir tyskeren en plass i klubbens historie for alltid.

Nå venter en velfortjent ferie for de to lagene, men mange av spillerne skal snart ut i EM-sluttspillet som starter 11. juni.