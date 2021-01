Blant dem som har slitt store deler av denne sesongen er Ansgar Evensen. 20-åringen sjokkerte langrennseliten, så full av selvtillit at han til og med viste fingeren før oppløpet, da han vant NM-gull i sprint på Konnerud for ett år siden.

Denne sesongen er rekruttlandslagsløperen i beste fall en outsider på samme øvelse som går lørdag morgen.

Han har tro på at han kan nå en finale. Der kan riktignok alt skje.

REGJERENDE NORGESMESTER: Ansgar Evensen etter seieren under NM på Konnerud i januar 2020. Han vant foran Håvard Solås Taugbøl og Sindre Bjørnestad Skar. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Men jeg er skeptisk til hvordan dette kommer til å bli, sier Evensen til NRK mens han står i Granåsen-anlegget i Trondheim, dagen før han skal forsvare forsvare gullet sitt.

– Prestert under forventningene

Skepsisen fra rekruttlandslagsløperen er ikke ubegrunnet. Det er to av 12 utøvere som har vist seg å levere på høyt nasjonalt seniornivå siden de ble tatt ut på Norges Skiforbunds lag for de nest beste denne VM-sesongen.

Resultatene til Harald Østberg Amundsen gjør at han er høyaktuell for et lag på 15 kilometer i fristil i VM. Mathilde Myhrvold har på damesiden sterke resultater i sprint.

STERK SESONG: For rekruttlandslagsløperne Harald Østberg Amundsen og Mathilde Myhrvold. Foto: NTB Scanpix

Men bak der har det vært tynt (se alle resultater i faktaboksen nederst i saken).

NRK-ekspert Torgeir Bjørn mener Skiforbundet absolutt bør ha et rekruttlag som har kontakt med elitelagene, slik at de unge og lovende kan lære av de beste. Han er også glad for at forbundet endelig har et rekruttlandslagstilbud til herrene.

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn, her sammen med kommentatorkollega Jann Post. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Men vi må konstatere at hittil i sesongen så har rekruttlagene som helhet prestert under forventningene, med noen hederlige unntak i Østberg Amundsen og Myhrvold.

– Skjønner at de er kritiske

Jan Thomas Jenssen, blant de mest lovende på dette laget, erkjente overfor Adressa sist uke at han har gått på en treningssmell. En smell som fikk kommentatoren i samme avis til å rette krass kritikk mot ski-ledelsen.

Kristine Stavås Skistad luftet sist helg sin frustrasjon over opplegget. Hun mente at det ble trent altfor hardt og at det heller ikke var rom for å tilpasse eget opplegg.

– Jeg skjønner at de er kritiske, sier Ansgar Evensen om lagkameratene.

– Hard økning

Men han legger til at han før sesongen både skjønte og var enig i hvordan opplegget og planene skulle være.

– Jeg visste på forhånd at det sikkert ikke funket for meg. Men man må prøve noe nytt.

Evensen har fra sesongstart notert seg for en fjerdeplass på sprinten under sesongåpningen på Beitostølen. Men derfra og ut har det langt unna forventningene på sprintene i norgescup på både Sjusjøen og Lygna. På distanse har det vært enda lengre unna.

– Har opplegget vært for hardt?

– For min del har det vært en ganske hard økning på antall minutter intervaller – og diverse. Det er den største forskjellen på det jeg har gjort tidligere. Jeg skjønner at man blir sliten og tenker man har trent for mye når det er sånn.

– Skjønner at det stilles spørsmål

På spørsmål om Evensen har kommunisert det han åpenbart mener kan bli bedre til rekruttlandslagstrener Torstein Drivenes, svarer sprinttalentet at treneren trolig «har fått høre det nok i det siste» og viser til kritikken som har kommet den siste uken.

– Både han og jeg er klar over det opplegget ikke passer for meg. Jeg er ikke så kritisk til det vi har gjort, men jeg skjønner at det stilles spørsmål når bare to av gutta på laget går fort, sier Evensen.

– Bekymringsverdig

Også Mattis Stenshagen har vært en del av rekruttlandslaget i år, men har ingen topp ti-resultater å vise til. Situasjonen vært blytung.

HAR SLITT: Mattis Stenshagen, her på et pressetreff under en samling høsten 2020. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Stenshagen kommer fra en svært middels 2019/2020-sesong. Han hadde og har fortsatt et litt annerledes utgangspunkt enn både Jenssen, Skistad og Evensen.

– Men det er klart det er bekymringsverdig at prestasjonene på rekruttlandslaget har vært såpass svake.

– Lagt for dårlige planer

På spørsmål om han er misfornøyd med sesongens opplegg, sier Stenshagen at han var enig i alle planer som ble lagt i våren 2020.

Han påpeker at det i ettertid er det lett å si at det ikke fungerte, men mener samtidig at han som utøver heller «vil brekke noen bein på veien til å bli best enn å være middelmådig, men erkjenner at han kanskje har vært dumdristig».

Stenshagen er klar på at trener Drivenes har fulgt opp planene deres bra.

– Men planen har kanskje vært feil for mange. Vi har i utgangspunktet lagt for dårlige planer. Akkurat der føler jeg at mange, inkludert meg, har kommet inn på rekruttlandslaget og burde kanskje tatt mer eierskap til utviklingen selv.

– Men vi må ta en grundig evaluering. Det er mulig vi har vært for offensive når vi skulle ta det siste steget. Det er jo ofte det vanskeligste steget å ta. Vi må sette oss ned og evaluere det, sier Stenshagen.

– Bruker flere år

Langrennssjef Espen Bjervig er forelagt utøverne og NRK-ekspert Bjørns vurderinger av opplegget på rekruttlandslaget.

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig, her avbildet under norgescup på Lygna for en uke siden. Foto: Terje Pedersen / NTB

I tillegg har han fått flere spørsmål, blant annet om løperne bak Østberg Amundsen og Myhrvold har svart til forventningene. Langrennssjefen har også blitt spurt om det har blitt gjort feil i utøvernes planer.

Han svarer innledningsvis at forbundet før årets sesong gjorde en grundig evaluering av fremtidens løpere med hovedmål at de fortsatt skal være verdens beste langrennsnasjon også etter OL i 2022.

«Med dette som utgangspunkt valgte vi å ha ett rekruttlag med de yngste av Norges nest beste skiløpere. Langrenn er en sport hvor de fleste bruker flere år som senior før de når sitt potensiale. Gjennomsnittsalderen på rekruttlandslaget er 22 år, og vi tenker langsiktig».

Evaluerer alt etter sesongen

Langrennssjefen legger så til at veien mot å bli en internasjonal toppløper er krevende og nåløyet trangt. Bjervig slår fast at utøverne ofte er 25 år eller eldre før de når det nivået, og at det krever tålmodighet og langsiktig arbeid fra både utøver og apparatet rundt.

«Hadde målet vårt vært å ha de beste resultatene på laget allerede i år, så hadde kanskje sammensetningen av laget og treningsopplegget vært annerledes. Når sesongen er ferdig skal vi, slik vi gjør hvert år, gjøre en grundig evaluering av våre utøvere, treningsmetode, trenere og ledere».

Resultater rekruttlag herrer: Ekspandér faktaboks Jan Thomas Jenssen: Ble nummer tre under norgescup på Sjusjøen. Har ellers blitt alt fra nummer 13 til 43 de rennene han har deltatt i.



Harald Østberg Amundsen: Vant norgescuprennet på Sjusjøen på 15 kilometer fristil. Ble nummer to og fire på samme distanse på Beitotølen og norgescup på Lygna. Varierende resultater i klassisk. Blitt alt fra nummer 15 til 29 i den stilarten.



Håvard Moseby: Nummer seks på sprinten under norgescup på Lygna. Har ellers blitt alt fra nummer 8 til 49 på resultatlistene i årets konkurranser.



Iver Tildheim Andersen: Har en 18. plass fra 15 kilometer i fristil under norgescup Sjusjøen. Har ellers blitt nummer et sted mellom 19 til 54 på resultatlistene.



Mattis Stenshagen: Har en 17. plass fra sprinten på Beitostølen som beste resultat. Har ellers blitt et sted mellom 27 og 55 i øvrige renn denne sesongen.



Ansgar Evensen: Har en fjerdeplass fra sprinten på Beitostølen som beste plassering. Nummer 28 og 42 i de to andre sprintkonkurransene. På distanse nummer 63, 74 og 80, samt ett renn han ikke fullførte.