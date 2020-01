Junior smadret seniorene, viste fingeren og sendte stikk til Klæbo

Det var en NM-sensasjon av de helt sjeldne da junioren Ansgar Evensen smadret senioreliten og ble norgesmester på sprint.

– Det var helt sjukt. Jeg skjønte ikke noe, det gikk lettere og lettere utover dagen. Jeg fikk luke og var fremdeles pigg, og da bare trøkket jeg til, sier Evensen.

– Det er veldig, veldig morsomt. Det blir ikke siste gang, sier han.

Ville håne seniorene

19-åringen var så suveren at han kunne starte feiringen – med å vise begge langfingrene – allerede i den siste utforkjøringen.

– Det var mye som gikk gjennom hodet da jeg kjørte ned siste bakken og ledet. Jeg vet ikke helt hva jeg tenkte da. Det var bare gøy, sier Evensen når NRK konfronterer han med fingrene som gikk i lufta.

– Det var nok litt spontant da jeg så romkompisen min sto der og heiet. Da klikket det litt ekstra i hodet, erkjenner han.

– Du hånet ikke seniorene?

– Det var det jeg prøvde på. Kan ikke ha noen respekt for dem, det har jeg lært meg nå, da er det bare å få det ut, smiler han.

– Du var så sikker på å vinne?

– Da jeg kom opp siste bakken og skjønte at jeg hadde luke, da skjønte jeg at jeg skulle ta det.

– Hadde tatt Klæbo

– Er du Norges nye stjerneskudd?

– Ja, jeg satser på det. Jeg er i hvert fall ikke Norges nye Klæbo, det skal jeg ikke ha på meg. Jeg skal være bedre enn han, sier 19-åringen.

– Bedre?

– Selvfølgelig, jeg hadde tatt ham her i dag og.

– Mener du det?

– Jeg er ikke helt sikker, kanskje jeg skal roe meg ned litt nå, men det hadde vært morsomt om han hadde vært med og gått.

Johannes Høsflot Klæbo står i likhet med Emil Iversen over årets NM.

Adsvarsel fra Monsen

Sprintlandslagstrener Arild Monsen er mektig imponert over juniorlandslagsløperens NM-innsats.

– Jeg må stille meg i en lang kø av gratulanter. Han er junior og han knuser feltet i dag, og det er utrolig imponerende, sier han.

Adskillig mindre imponert er han over feiringen.

– Jeg tror han ikke skal gjøre sånne ting for mange ganger. Han er rask i sporet, det viste han i dag, og jeg tror han skal holde seg til normal feiring, advarer Monsen.

Håper på Klæbo-duell

Ansgar Evensen har vært suveren i sprint på aldersbestemt nivå i Norge i flere år. Sesongens store mål er junior-VM i Oberwiesenthal.

Verdenscup har han ikke lyst til å gå denne vinteren. Unntaket er sprinten i Drammen.

– Jeg er nok hakket bedre i klasisk, så Drammen hadde vært veldig gøy, sier han til NRK, og sender følgende beskjed til Johannes Høsflot Klæbo fram mot det som kan bli et møte mellom verdens beste sprinter og norgesmesteren.

– Du får trene på, Klæbo, så jeg ikke tar deg altfor tidlig!

Krogh-drama

– Jeg liker det ikke, men han hadde en fart jeg ikke hadde opp siste bakken, sier Sindre Bjørnestad Skar om å ha fått bank av en junior.

Skar så lenge ut til å ha kontroll i finalen, måtte til slutt ta til takke med bronse, etter at også Håvard Solås Taugbøl snek seg forbi.

Men dramatikken startet allerede før finalen. Rett før star bestemte nemlig juryen at Finn-Hågen Krogh ble plassert sist i et semifinaleheat han egentlig vant. Det skjedde etter at han skiftet korridor inne på selve oppløpet.

Dermed fikk ikke torsdagens norgesmester på 15 km fristil, som også var regjerende norgesmester i sprint, stille til start i fredagens sprintfinale.

IKKE LOV: Juryen mente at Finn-Hågen Krogh brøt reglene med denne manøveren i semifinalen. Du trenger javascript for å se video. IKKE LOV: Juryen mente at Finn-Hågen Krogh brøt reglene med denne manøveren i semifinalen.