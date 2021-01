Det var først i Drammens Tidende at Skistad fortalte om tilværelsen de siste to årene.

– Opplegget passer meg ikke og det er ikke rom for å tilpasse. Jeg gjør noe jeg ikke har troa på selv, sa Konnerud-løperen til avisen.

Denne helgen skulle hun egentlig vært på plass på Lygna og målt krefter mot landets beste sprintere i norgescup. I stedet har hun fulgt rennene, der Maiken Caspersen Falla gjorde comeback i sprint fredag og Therese Johaugs har tatt to bunnsolide seire på distanse, gjennom TV-ruta.

Stavås Skistad sier hun vil være best mulig forberedt på det som skjer under NM i Granåsen om en uke.

– Rett og slett for tøft

Det er snart to år siden 21-åringen ikke bare var et friskt pust i norsk damesprint, men også en klar utfordrer til VM-gull i Seefeld.

Hun ble belønnet med en plass på rekruttlandslaget våren 2019. Den første sesongen gikk ikke som forventet. Det har heller ikke de første åtte-ni månedene i en ny.

Til NRK forteller Stavås Skistad at hun er for dårlig trent til å følge rekruttlandslagets opplegg.

– Det er rett og slett altfor tøft, sier hun, og legger til delvis selvkritisk at hun burde vært forberedt på det.

Endret opplegg med egne trenere

VAR SLITEN: Kristine Stavås Skistad. her under et pressetreff under langrennsåpningen på Beitostølen i november. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det har ikke hjulpet på at hun for eksempel på egenhånd har gjennomført tøffe sprintøkter utenfor samlingsopplegget. Men hun har faktisk kommet utslitt hjem samling etter samling denne høsten.

Det førte til at hun, denne sesongen som fjoråret, måtte lage et eget opplegg etter sesongåpningen på Beitostølen. Det gjorde hun sammen med to nære støttespillere og trenere, Per Ola Gasmann og Lage Sofienlund.

– Jeg kan ikke fortsette som før

Det har vært som å begynne sesongen på nytt. To år på rad. For eksempel tok Skistad en nær ti dager lang «ferie» i langrennssammenheng. Hun trente ingenting. Bare for å prøve å få et overskudd.

– Det handler ikke om at rekruttlandslaget er dårlig. Men slik det har vært, så har det ikke fungert for min del.

– Mener du oppfølgingen på rekruttlandslaget overfor deg burde vært tettere og bedre?

– Jeg kan bare snakke for min del. Det har ikke fungert, det kan jeg si.

– Er du fornøyd med hvordan ting har vært på samlinger?

– Det er ikke tvil om at jeg aldri har slitt så mye på enkelte ting som jeg aldri har gjort før. Da er det noe som ikke har fungert.

– Jeg kan ikke fortsette som før. Jeg må kjøre et opplegg som fungerer for meg og jeg er nødt til ta ansvar for egen utvikling fremover. Jeg mener et rekruttlandslag er veldig bra, men det har ikke fungert i mitt tilfelle, gjentar hun.

– Føler vi har tilpasset opplegget

På spørsmål om hva han mener om Skistads utspill, svarer rekruttlandslagtrener Torstein Drivenes at det er naturlig en utøver som henne begynner å lete etter hva som har gått galt uten de resultatene hun ønsker.

REKRUTTLANDSLAGSTRENER: Torstein Drivenes, her avbildet under en samling denne sesongen. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

Han viser også til at eleven har hatt to trøblete sesongoppkjøringer.

– Jeg føler vi har tilpasset opplegget på samlinger og kjørt de øktene hun ønsker utenfor. Når det er sagt, så har hun ikke hatt den utviklingen hun ville. Da må vi se på om det er noe vi kan optimalisere på samlinger for henne. Og at den jobben man gjøre jobben blir bedre.

– Samlinger og treninger på hjemmebane henger sammen, det er ikke to forskjellige verdener. Det må vi se på. At hun har ytret seg kritisk... Jeg registrerer at hun sier det. Så må vi sette oss sammen og se på hvordan vi kan optimalisere enda bedre.

– Viktig å finne sin rolle

Når NRK spør Drivenes om han mener Skistad omgir seg med for mange trenere, mener han at det ikke er uvanlig i langrenn.

– Men synes du det er bra?

– Det er klart, i all ledelse må man klare å jobbe sammen i en retning. Det krever mer å ha enda flere støttespillere, men jeg vil si at det er viktig å ha gode støttespillere. Så må alle finne sin rolle, sier han.

– Jeg er positiv til det. Men det er viktig å finne sin rolle, det gjelder meg også. Jeg snakker godt med Per Ola og Lage, som er hennes støttespillere. Jeg har ikke problemer med noen av dem og den jobben de gjør mot henne. Kommunikasjon er det enkleste og vanskeligste i hele verden. Og jeg tror jeg kunne optimalisert kommunikasjonen i større grad.