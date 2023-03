Utøvarane reagerer på dette synet: – Nitrist

– Det er nitrist, seier Johann-André Forfang til NRK om dei glisne tribunane under kvaliken før storbakkekonkurransen fredag.

Han reagerer kraftig, og meiner at høge billettprisar er årsaka til så få frammøtte.

– Det er rett og slett for dyrt. Det er vel snakk om 700 kroner per dag, så det er heilt latterleg. Eg skjønnar godt at folk blir heime, seier han vidare.

REAGERER: Johann-André Forfang. Foto: Heiko Junge / NTB

Prisane i VM varierer frå dag til dag. Torsdag 2. mars låg dei billigaste dagsbillettane på 54 euro, nesten 600 kroner, ifølgje arrangøren.

Om du ville stå på tribunen ved hopprenn og stafett, måtte du ut med 730 kroner. Om du ville sitje på tribunen, låg prisen på nesten 900 kroner.

Forfang tykkjer det rett og slett er kjedeleg.

– Dette er vi jo ikkje å vant til, å reise rundt i verdscupen framfor tomme tribunar. Spesielt i Slovenia. Det er ganske trist, seier han.

– Korleis påverkar det deg under konkurransen?

– Det gjer ikkje noko forskjell, men kjenslene blir kanskje meir utpå når det er meir folk til stades. Gleda blir større, og sorga blir større, seier Forfang.

Nordlendingen får støtte av fleire utøvarar.

– Veldig synd

Halvor Granerud meiner kontrasten ikkje kunne vore større.

– Det har jo vore kjedeleg, på ein måte. Eg er vant til at det er 40.000 klokka ti om morgonen her. Det er rart dei ikkje klarer å fylle på med fleire folk, seier Granerud til NRK.

LITE FOLKEFEST: Granerud etterlyser meir folk under konkurransane i Planica. Foto: Heiko Junge / NTB

– Kva trur du er årsaka?

– Så vidt eg har skjønt frå dei lokale er det prisnivå på billettar og hotell som har vore for høgt i forhold til kor lyst folk har til å reise på arrangementet. Det er veldig synd.

Marius Lindvik håpar det kjem meir folk inn mot helga. Då er derimot billettane enda dyrare.

– Eg har sett fleire folk her før, så vi får håpe at det kjem litt fleire folk i morgon, seier Lindvik til NRK.

– Lite interesse

Dei slovenske hopparane påpeikar at skiflygingskonkurransen om få veker er det store høgdepunktet i Slovenia. Det kan nesten samanliknast med ein nasjonaldag, og at det er årsaka til at få vel å reise hit no.

– Eg trur dei fleste slovenarar vil vente til slutten av mars og sjå på skiflyging i staden for dette. Eg forventa ikkje at mange skulle kome, seier Domen Prevc til NRK.

Han tykkjer det er ein liten nedtur med få folk, men meiner likevel at ein ikkje bør ha forventningar til eit VM i Slovenia.

– Det er ganske vanleg. Dei kjem ikkje her tidleg i mars når det er kaldare. På ein måte er det trist, men vi må vere realistiske, seier han vidare.

HEILT NORMALT: Slovenske Domen Prevc forventa ikkje folk under hopp-VM. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Det same peiker Timi Zajc på.

– Publikum tenkjer at skiflyging er betre. Kanskje vi ikkje er vant til å ha konkurransar i små bakkar, seier Zajc til NRK.

Anze Lanisek håpar fleire tek turen når det nærmar seg helg.

– I morgon er det fredag og eg trur dei vil kome etter jobb, seier Lanisek til NRK.

Forfang tykkjer det er forferdeleg at eit hopp-VM må konkurrere mot skiflygingskonkurransen seinare i år.

– Dei konkurrerer på ein måte mot sitt eige arrangement. Det er openbert for dyrt når folk ikkje orkar å møte opp, seier Forfang.

Svarer på kritikken

Pressesjef i arrangørkomiteen, Tim Trbovic, forstår frustrasjonen.

– Vi er ikkje fornøgde med publikumstalet. Det er ikkje mange, men vi håpar det blir fleire i morgon og på fredag, for då er det storbakke, seier Trbovic til NRK.

– Kva er årsaka til så få tilskodarar?

– Dette er første gang Slovenia arrangerer VM. Vi forventa mange nordmenn, men dei avlyste i løpet av vinteren. Truleg på grunn av høge kostnadar for reise, straum og gass og alt anna. Vi vil analysere etter VM kva som er årsaka til at ikkje så mange kom, seier Trbovic.

Trbovic forklarar at dei etter kvart endra på billettypane, for å gi publikum større valfridom etter kva arrangement dei ynskja å gå på.

Ein kan no kjøpe større pakkar for fleire dagar, dagsbillettar og ettermiddagsbillettar. Etter den endringa, såg arrangørane ein liten oppgang i sal, men Trbovic meiner framleis ikkje at billettprisane er årsaka til få tilskodarar.

– Vi forventar fleire i skiflygingsbakken. Forskjellen her er at dette er i to veker, og det er nok grunnen til at ikkje så mange vel å kome i store grupper i midten av veka. I tillegg har nok folk valt mellom eitt av arrangementa, enten VM eller skiflyging, seier han.