Skrekkfall vekker reaksjoner – FIS vurderer nytt påbud

– Det var et veldig stygt fall. Det ble litt «flashback» til det som skjedde her med Daniel, sa sportssjef Clas Brede Bråthen og siktet til Daniel-André Tandes fall i Planica i 2021.

Det gikk svært galt for Prevc i det andre treningshoppet onsdag. Sloveneren falt høyt oppe i bakken og rullet ned unnarennet. Allerede ved hoppkanten så man at det kom til å bli stygt.

Prevc fikk behandling på stedet i flere minutter før han ble fraktet ut på båre iført nakkekrage. Nylig oppdaterte det slovenske forbundet om skadeomfanget:

– Peter Prevc ble fraktet med helikopter til University Medical Center i Ljubljana for ytterligere medisinske undersøkelser etter å ha mottatt første medisinsk behandling i Planica. Heldigvis fikk han bare blåmerker som forårsaker litt ubehag og har en mild hjernerystelse.

De skriver videre om at hopperen vil bli værende på sykehuset for videre observasjon og at mer informasjon vil komme torsdag.

RYKKET UT: Prevc måtte ha umiddelbar hjelp av helsepersonell etter fallet. Foto: BORUT ZIVULOVIC / Reuters

Ber FIS innføre påbud

NRK-ekspert Johan Remen Evensen er preget etter fallet, og mener et forsikringsverktøy burde bli påbudt for å unngå lignende fall.

– Sikkerhetsstropp veier ingenting og tar 2,5 sekunder ekstra å sette på. Det er den billigste forsikringen en utøver kan ha.

Troppen Evensen sikter til er et slags bånd som kan festes over bindingen for å unngå uhell om bindingene ikke sitter, er knekt fra før eller om det er andre ting som er feil. Hvis skien løser ut, så vil sikkerhetsstroppen sørge for at skien fortsatt henger på. Skia vil bevege seg litt opp, men hopperen vil fortsatt klare å lande.

Det er ikke bekreftet hva som var årsaken til fallet. Den slovenske legen Matjaz Turel opplyser til NRK at trenerne analyserer fallet onsdag kveld.

EKSPERT: Tidligere hopper, Johan Remen Evensen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Etter å ha studert bildene, er Evensen krystallklar på at det bør innføres et påbud om sikkerhetsstropp.

Han får støtte av tidligere landslagskollega Bardal.

– Det burde strengt talt vært påbudt. Den sikkerhetsstroppen vil sørge for at skiene ikke løser like bra ut også når det skjer et fall, så man skulle hatt en bedre løsning.

– Kan det komme krav om det?

– Det kan det nok gjøre. Det er det verste som kan skje en skihopper, at det skjer i lufta at skia kommer raskt og forsvinner igjen, svarer Bardal.

Renndirektør i FIS, Sandro Pertile, sier til NRK at de vil ta opp sikkerhetsstropp på møte til våren. Han mener fallet til Prevc skyldes en teknisk feil, og han legger til at de må må ta vare på utøverne og aldri undervurdere hva som kan skje.

– Det var et teknisk problem. Jeg venter på en videosekvens, og så vil vi diskutere det internt med våre eksperter, svarer Pertile.

Han påpeker at stroppen på nåværende tidspunkt kan brukes frivillig.

– NRK-eksperter vil ha påbud om sikkerhetsstropp. De mener det kan forhindre ulykker?

– Vi har vurdert dette noen måneder, og dette vil hjelpe oss med å inkludere det som et påbud. Vi jobber med sikkerheten, også etter tidligere fall. Stropp og sikkerhetsbånd er to elementer som må vurderes som påbud, sier Pertile.

– Dramatisk

Domen Prevc hadde startnummeret rett etter sin bror, Peter, onsdag formiddag.

– Jeg håper bare han har det bra. Det er alt, sa sloveneren til NTB.

Deretter fulgte Tande på startlista, som falt stygt i skiflygingsbakken i VM-byen i 2021.

VINKET: Prevc gå tydelig livstegn fra seg etter skrekkfallet i Planica. Foto: BORUT ZIVULOVIC / Reuters

– Jeg tipper det var tøft for ham også. Han ble nok minnet på fallet sitt i Planica, fortsatte lillebror Prevc.

Sportssjef Clas Brede Bråthen sier han var kvalm da han så Prevc gikk rundt i lufta.

– Det skjer rett etter hoppet. Helt jævlig å se på. Det er så ukontrollert. Det er ikke noe tvil om at det var dramatisk, sa Bråthen.