Raser mot juryen etter krevende vind: – Fullstendig hodemist

Mye vind, og mye venting. Det preget normalbakkerennet i kveld.

Det varierte fra mye oppdrift og gode forhold, til blytung bakvind og håpløse muligheter for å fly. Det siste fikk Kristoffer Sundal Eriksen virkelig kjenne.

Da han landet på 91 meter viste resultatlista at han fikk hele 11,5 poeng plusspoeng for dårlige forhold. Det var soleklart mest av alle.

– Helt fullstendig hodemist å få lov til å hoppe på de forholdene jeg har når de andre ikke hopper på noe av det nærheten av det samme, sier Sundal til NRK, og fortsetter:

– Det er skrå sidevind bakfra. Det er jo det verste man kan ha. Det er fryktelig tungt, det er én ting. Det er vanskelig å hoppe symmetrisk og fint når det er så mye bakvind. Det kjentes ikke ut som et forsøk på å gjøre det rettferdig engang.

Ukrainske Yevhen Marusiak fikk gode forhold, og satt en foreløpig bakkerekord:

BAKKEREKORD: Her setter ukraineren bakkerekord.

De varierende forholdene gjorde seg utslagsgivende i gullkampen. Piotr Zyla hoppet seg opp hele elleve plasser, og forsvarte gullet sitt fra 2021.

– Vinden varierte mye i dag. Jeg var uheldig i den første omgangen, men heldig i den andre, konklurderer gullvinner Zyla til NRK.

Like heldig var ikke storfavoritt Halvor Egner Granerud, som fikk begge hoppene sine ødelagt av bakvind.

– Det blir jo en parodi av et hopprenn. Det er synd at det blir sånn, men nå ble det sånn. Jeg er i alle fall fornøyd med innsatsen min, sier Granerud som ble beste norske på en 11. plass.

– Sinne, tomhet ... Hvilken følelse har du inne i deg nå?

– Oppgitthet. Akkurat nå er jeg bare oppgitt.

Ironisk klapping

Sundal var ikke den eneste som var åpenbart forbanna på forholdene. Østerrikske Daniel Tschofenig klappet åpenbart ironisk etter at han ble sluppet utfor i dårlige forhold.

– Se på den vindkompensasjonen han får. Alle piler peker nedover. 9.8 plusspoeng. Rett og slett ingen mulighet å kjempe med de beste når det er så store variasjoner. Når det varierer fra ordentlig oppdrift til en god del baktrekk har man ingen mulighet hvis man får blant de verste forholdene, sier Evensen etter Tschofenigs sitt hopp.

IRONISK KLAPPING: Daniel Tschofenig var veldig misfornøyd med forholdene.

Renndirektør i FIS, Sandro Pertile, forstår frustrasjonen til hopperne, men mener det er lite de kunne gjort annerledes.

– I andreomgang blir det vanskelige værforhold. Og det gjør at man få nye situasjoner hele tiden. Men sånn er det når vi driver med en utendørsidrett. Hva kan vi gjøre? sier Pertile til NRK.

– Kunne dere gjort noe annerledes?

– Utendørs så tror jeg ikke det går an å gjøre noe annerledes. Da må vi bygge haller for å hindre vind.

Sundal ble til slutt nummer 21, og er klar på at det ikke betød noe for en medalje at han fikk det grønne lyset med håpløse forhold. Men han kjemper for å representere Norge i den blandede konkurransen.

RENNDIREKTØR: Sandro Pertile. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

– Jeg kunne gjort mitt livs hopp ganger ti der, og fortsatt ikke fått resultatet jeg hadde fortjent. Det er lite å få gjort noe med. Når de venter så mye på toppen der, må det være mulig å vente litt til, sier Sundal.

Han får heller ikke muligheten i den blandede lagkonkurransen, for der skal Johann André Forfang og Granerud hoppe for herrene. Thea Minyan Bjørseth og Anna Odine Strøm skal hoppe for kvinnene.

Skjev start

Granerud fikk ingen hjelp av forholdene i den første omgangen heller.

Da det gjenstod tre hoppere i den første omgangen, snudde vinden totalt. Dermed ble det tunge forhold for Granerud som hoppet sist. Nordmannen endte på 96,5 meter, og var bare nummer ti. De dårlige forholdene fikk han heller ikke betalt ut i kompensasjon.

– Han får ikke noe mer poeng enn Dawid Kubacki, og det er fordi det er mer sidevind. Men det er tunge forhold, spesielt i bunn, forteller NRKs ekspert Johan Remen Evensen.

Sundal derimot imponerte stort i det som var hans VM-debut. Han landet på 97,5 meter, og var svært fornøyd etter det hoppet.

– Det var skikkelig deilig. Jeg er nok ikke med og kjemper i medaljekampen i dag, men det er kjempegod erfaring inn mot VM i Trondheim i 2025. Der skal jeg kjempe om gull, melder Sundal nede på sletta.