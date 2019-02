Kortere utforløype i Svindals siste renn: – Blir mer tilfeldigheter

SISTE: Klokken 12.46 bekrefter FIS på sine nettsider at rennet er utsatt til klokken 13.30.

– Svindal har gode muligheter uansett, men det blir mer tilfeldigheter med dette været, sier NRK-ekspert Kjetil André Aamodt.

Det har snødd mye gjennom natten i Åre, og juryen har vært i bakken fra klokken 06.00 for å vurdere forholdene.

De tok umiddelbart avgjørelsen om å flytte starten ned til super-G-start, som betyr at løypa blir 1000 meter kortere. Like etter klokken 12.45 kom avgjørelsen om at rennstart nå er satt til 13.30.

TOK GREP: Juryen tok raskt avgjørelsen om å flytte starten lengre ned. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

– Ingen rom for feil

Det blåser også i Åre – særlig i fjellene. I tillegg er det meldt mer snø utover dagen.

Svindal endte som kjent på en 16.-plass på onsdagens super-G.

– Det hadde kanskje vært større sjanse for godt resultat med full løype, men Aksel tar det han tar han får, sier Aamodt.

– Det blir et mye tettere løp med mindre marginer og ingen rom for feil, fortsetter Aamodt, som tror Jansrud drar mest fordel av den avkortede løypa.

NRK-ekspert Marius Arnesen peker også på at det blir mindre rom for feil med kortere løype, men han tror ikke det påvirker Svindals sjanser.

– Det viktigste er at det blir rettferdige forhold. Aksel er med så lenge det blir rettferdig, sier Arnesen og legger til:

– Det var en uvanlig Aksel-feil vi så i super-G-rennet. Utforen er lettere, fordi da har de lengre tid på seg i svingene, og kuler og kanter kommer ikke like fort på dem.

Trente i avkortet trasé

Fredag ble også mennenes planlagte treningsomgang avviklet fra super-G-starten. Det innebærer at ingen så langt har fått trent i den øvre delen av VM-traseen.

Tirsdag ble nemlig treningen avlyst, mens løypa ble kortet ned også torsdag.

Kjetil Jansrud var femte raskest på fredagens trening. Han var 23 hundredeler bak italieneren Dominik Paris, som kjørte aller raskest.

Svindal ble nummer 10 og Aleksander Aamodt Kilde nummer 11.

Utforen blir trolig flyttet til søndag hvis været ikke tillater renn lørdag.