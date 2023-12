– Har du hørt eller lest noe dummere? Det fortjener ingen ytterligere kommentar.

Det sier Viking-spiller og fotballekspert i NRK, Kristoffer Løkberg.

Også Carl-Erik Torp sliter med å ta Bartons meninger seriøst.

– Umiddelbart tenker jeg at det faller på sin egen urimelighet. Det er skivebom. Å avskilte damer fra å mene noe om herrefotball blir for enkelt, sier Torp.

Han er klar på at kunnskap, kompetanse og erfaring er det som teller, ikke hvilket kjønn du har.

I tre innlegg gikk Joey Barton hardt ut mot kvinner og deres rolle i herrefotballen på X onsdag kveld.

«Kvinner bør ikke snakke om mennenes spill med noen form for autoritet. Kom igjen. La oss være seriøse. Det er et helt annet spill. Hvis du ikke godtar det. Vi vil alltid se ting annerledes. Kvinnefotballen blomstrer. Fantastisk å se. Jeg kan ikke ta noe av det de sier på herrenes arena seriøst».

Foto: Skjermbilde fra X

Barton har spilt 269 kamper i Premier League for Manchester City, Newcastle, Queens Park Rangers og Burnley. Midtbanespilleren var kjent som en urokråke og har blant annet fem røde kort i Premier League.

41-åringen fikk også én landskamp for England i 2007, og har de siste årene vært trener for henholdsvis Fleetwood Town og Bristol Rovers lenger ned i det engelske divisjonssystemet.

UROKRÅKE: Joey Barton fikk gjennom karrieren mye oppmerksomhet for oppførselen på banen. Her er han i klinsj med Gervinho. Foto: NIGEL RODDIS / Reuters

– Sittet hjemme på promperommet sitt og kjedet seg

Onsdag kveld var det blant annet seks kamper i Premier League og Barton skrev videre:

«Enhver mann som lytter til kvinnelige kommentatorer eller medkommentatorer trenger å få sjekket hodet sitt ...».

Foto: Skjermbilde fra X

– Det virker som han prøver å provosere. Han er en løs kanon og har alltid vært det. Det er mulig han har hatt et dårlig øyeblikk og sittet hjemme på promperommet sitt og kjedet seg, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

NRKs fotballekspert og tidligere fotballspiller Carl-Erik Torp. Foto: Birk Pessl-Kleiven / NRK

Barton fortsatte i samme spor torsdag formiddag.

I nye meldinger på X understreker at han står for det han skrev kvelden før.

Samtidig sammenligner han det at en kvinne mener noe om herrefotball, med at han selv skal mene noe om strikking eller nettball.

NRK har forsøkt å få svar fra Barton rundt kritikken, men har foreløpig ikke fått svar.

– Det er skivebom

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg blir matt av det hun leser.

– Hans eventuelle poenger forsvinner litt i useriøse kommentarer. Det gjør det vanskelig å ta det seriøst. Det er rart at noen kan hisse seg så voldsomt over kvinner som mener noe om herrefotball, sier Berg.

Hun påpeker at det er en hel haug av menn som kommenterer og trener på et høyere nivå enn de har spilt selv.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg. Foto: TV 2 Øyvind Ganesh Eknes / TV 2

– Det å påstå at du må ha spilt på et høyt nivå for å uttale deg, er gammeldags. Spesielt i England synes jeg mange av de som har spilt på et høyt nivå er de minst interessante fotballkommentatorene, sier Berg.

Frykter at holdningene gjelder mange

Selv om verken Finstad Berg eller Torp kan forstå Bartons poenger, frykter de at det er en del som stiller seg bak hans meninger.

– Vi lever dessverre i et samfunn hvor mange er enig i det han skriver og som vil fyres opp av dette. Problemet er at det er for lite kvinner som jobber med sport på TV. Det har det vært i alle år. Det er en likestillingsjobb som ikke er ferdig. Noe dette viser helt tydelig, sier Torp.

– Hvis det er holdninger som gjelder mange er det fryktelig kjipt. Det er vel en del som tenker i de banene, men det er færre enn før. Folk har blitt mer til vant til damer som kommenterer fotball på TV, sier Berg.

Berg tar seg ikke nær av slike holdninger lenger. Hun tenker likevel på sine kvinnelige kolleger som jobber med fotball i England.

– Dette er en gjentagelse av ting mange kvinner har hørt før. Slike utblåsninger får heldigvis en del motbør, som synliggjør at vi har kommet lenger.