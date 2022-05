– Jeg tror ikke man trenger noen omfattende omdømme-undersøkelse for å konstatere at det definitivt er Norges to mest mislikte lag som møtes til cupfinale. Hvilket i hvert fall bør borge for et ikke ubetydelig spenningsnivå, når det, med all respekt for Lillestrøm, også er Norges to beste lag som møtes.

Det sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt før søndagens cupfinale mellom Bodø/Glimt og Molde.

På Aker Stadion tar Molde-trener Erling Moe imot NRK før helgens duell mot det som lenge var Norges absolutte kjæledegger.

Slik er det ikke nødvendigvis lenger.

– I ngen ønsker oss noe godt

Den siste tiden har nemlig de negative oppslagene hopet seg opp rundt Bodø/Glimt, noe som har ført til flere meldinger om omdømmesvikt for gultrøyene.

Moe sier han kjenner godt igjen de mekanismene som slår inn for Glimt akkurat nå.

– Vi har jo hatt et stempel på oss, vi også. Jeg tror ikke det er så mange andre enn romsdalingene og tilhengerne våre som synes det er kjempebra at vi vinner ting. De ønsker å vinne noe, de andre også, og vi har vært det beste laget i Norge de siste ti årene. Det er nok mange som ønsker at vi ikke skal være det, og nå begynner Glimt å oppleve det samme. Det må vi bare leve med, sier Moe.

Til Romsdals Budstikke sa Erling Moe nylig at «følelsen er at det er Molde mot resten av Fotball-Norge» og at «ikke mange andre unner oss noe godt».

Molde-spiller Rafik Zekhnini deler oppfatningen.

– Ja. Og ikke bare når jeg har vært i Molde selv, men også når jeg har spilt for andre klubber i Eliteserien. Det har alltid vært snakk om Molde på en negativ måte. Man kan merke det, det er ingen som ønsker oss noe godt, sier Zekhnini til NRK.

– Hvordan føles det, da?

– Nei, hvis noen ikke ønsker meg noe godt, er jeg sånn som person at det bare gjør meg bedre, sier han.

– Hva tror du er grunnen til at det er blitt sånn?

– Akkurat det har jeg ikke lagt meg inn i, men det jeg har lest eller hørt fra andre folk, er at Molde har mest penger. Jeg vet ikke, et eller annet er det. Jeg har ikke satt meg så mye inn i det, for jeg bryr meg egentlig ikke, men man får det selvfølgelig med seg. Alle andre lag i Eliteserien blir hausset opp mye mer enn det Molde gjør.

Hvilket lag heier du på i cupfinalen? Molde Bodø/Glimt Vis resultat

– Lett å mistenke at de trives med det

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt tror det er særlig to ting som har ført til at Molde har fått et voksende mislikt-stempel de siste årene.

Både det han kaller økonomisk doping gjennom pengene fra Røkke og Gjelsten, samt behandlingen av Sarr-saken.

– Molde har faktisk klart å dyrke rollen sin så godt og så lenge at det er lett å mistenke at de faktisk trives midt i den oppmerksomheten misnøyen fra både fans og andre klubber gir, tror Saltvedt.

SPENT FØR FINALEN: Jan Petter Saltvedt. Foto: Martin Leigland / NRK

Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem sier til NRK at han ikke har noen problemer med at klubben i hans hjerte ikke er like populære andre steder i landet.

Han mener det er naturlig at folk vil «prøver å ta dem som er best».

– Du ser det med Glimt nå også, og sånn er det når du er på toppen, der er det ikke mange som unner deg noe som helst. Det får bare være sånn, og det er ikke en konkurranse om å være best likt heller. Det er ofte et godt utgangspunkt å ikke være så godt likt også, mener Eikrem.

Tror nordmenn heier på Molde i finalen

Erling Moe har ingen problemer med å leve med denne «oss mot resten-følelsen». Han mener det er Moldes sportslige suksess som har hovedskylden for misnøyen, og da er det verdt det.

– Det er helt greit, sånn er fotballens natur. Når du gjør det bra, er det dem som er glad i klubben og byen som virkelig ønsker oss godt. Men supporterne til Lillestrøm, Vålerenga, Rosenborg, Brann og de fleste andre ønsker oss ikke like godt. Sånn er det bare, sier Moe.

– Hvilket lag tror du nordmenn flest heier på under cupfinalen?

– Akkurat nå tror jeg Molde. Haha!

Det er Jan Petter Saltvedt enig i.

– Nå opplever Molde en situasjon de ikke har vært i på en stund, nemlig den at de risikerer å få sympatien fra nøytrale tilskuere i cupfinalen. Bodø/Glimt har nemlig endret sitt omdømme såpass vesentlig på kort tid at de, fortjent eller ikke, har blitt det nye store innen elskede hatobjekt i norsk fotball, mener kommentatoren.

Daglig leder i Bodø/Glimt Frode Thomassen skriver følgende i en e-post til NRK om misnøyen som har blusset opp rundt klubben hans.

«Vi må nødvendigvis akseptere at det er ulike meninger om oss, herunder også noen kritiske røster. Samtidig opplever vi også mye anerkjennelse, og får hver eneste dag langt flere gode, positive tilbakemeldinger.» .

Cupfinalen søndag sparkes i gang 16.00 på Ullevaal stadion. Rafik Zekhnini tror på en tett og jevn kamp.

– Hvis du spør hele Norge, tipper jeg de fleste svarer at Glimt er favoritter med tanke på flyten de har hatt og at de har vært ute i Europa. Men jeg har tro på mitt eget lag, så jeg vil si at vi er favoritter, sier han.

Kampen kan du se på NRK 1 eller høre på radio på NRK Sport.