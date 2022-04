Kongehuset dropper finalen, banketten er avlyst og billettsalget går tregt: Molde-trener slår alarm

Det lugger rett og slett litt før cupfinalen som spilles søndag klokken 16 mellom Molde og Bodø/Glimt.

Det begynte med nyheten om at kongehuset, for første gang siden 1998, ikke vil være representert på finalen.

Nå får NRK bekreftet at også cupfinalebanketten er avlyst i samråd med begge lag.

Molde-treneren slår alarm

I tillegg sliter Norges Fotballforbund med å selge alle billettene til søndagens finale. Torsdag melder NFF at det er solgt 18.500 billetter, mens det er plass til rundt 27.000 på nasjonalarenaen i Oslo, og cupfinalen er tradisjonelt utsolgt.

Nå slår Molde-trener Erling Moe alarm på cupens vegne.

– Det er viktig nå at cupen ikke blir nedprioritert i ett og alt. Det er et håp for fremtiden at vi ikke begynner å nedskalere cupen, for det er folkets turnering og breddens høydepunkt. Jeg håper vi klarer å holde på tradisjonen om at cupen er stor i Norge, sier Moe til NRK.

Cupfinalen avslutter tradisjonelt fotballsesongen, men ble i 2021 flyttet til 1. mai i år på grunn av koronapandemien.

– Jeg er spent

Erling Moe mener man er i en brytningstid nå, og frykter cupen kan havne litt i glemselen hos folk denne gangen.

– Jeg er spent på hvordan det ser ut søndag klokken fire. Det har vært kort tid for klubbene å områ seg på når det gjelder publikum og den biten. Jeg er spent på om det blir en suksess, sier han.

– Er din frykt at det for første gang i manns minne blir glisne tribuner i en cupfinale?

– Det gjenstår å se. Jeg håper det blir fullt hus og trøkk som bare juling, men det blir spennende å se, for det er jo et nytt cupformat vi prater om nå, sier Moe.

Molde-sjefen har fått med seg at kamptidspunktet gjør at mange moldensere kvier seg for å ta turen til hovedstaden.

– Før har finalen gått klokken 13 på en søndag, da kommer folk seg hjem om de tar bil og den biten, men nå som kampen spilles klokken fire blir det tøffere å dra med seg barn og familien på kamp når det er jobb og skole dagen etterpå. Jeg er i hvert fall spent, men håper det går bra, sier Moe.

SKUFFET: Rafik Zekhnini synes det er synd at ikke kongehuset er representert under finalen. Foto: MARIUS SIMENSEN / NTB

Zekhnini om kongehusets fravær: – Kjipt

Molde-spiller Rafik Zekhnini påpeker at det viktigste er at de vinner finalen, men legger likevel ikke skjul på at han er skuffet over at cupfinalen går uten flere av de faste elementene.

– Det er jo en del av hele pakka, både bankett og at kongefamilien deler ut pokalen. Vi skulle gjerne hatt det, men til syvende å sist må vi bare få det cupgullet, sier han.

– Gjør det noe med cupens status at kongefamilien nedprioriterer finalen?

– Jeg vet ikke, jeg har ikke hørt det før nå. Jeg visste at banketten er avlyst på grunn av kamptidspunktet, og hvis vi vinner ønsker vi jo å få pokalen på samme måte den er delt ut på før, av kongefamilien, og det er kjipt at dette ikke skjer. Men vi vil aller helst ha det cupgullet.

Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem skulle helst sett at kongehuset var representert på finalen. Men han vil ikke kritisere avgjørelsen.

– Jeg er ekstremt glad i kongefamilien, og hvis de ikke kan komme, har de helt sikkert sine grunner til det. Det er kjedelig, det hadde vært fantastisk å se dem, men kan de ikke, så kan de ikke, sier han.

FÅR ANSVARET: Arne Larsen Økland vil dele ut pokalen i år. Her med Erna Solberg fra en tidligere anledning. Foto: Terje Pedersen / NTB

Økland og Borch deler ut pokalen

NRK har spurt kongehuset om en begrunnelse for hvorfor de, ifølge NRKs beregninger, nedprioriterer finalen for første gang siden 1998.

Men det vil de ikke gi.

– Det er ingen kongelig tilstedeværelse ved cupfinalen førstkommende søndag. Utover dette har jeg ingen opplysninger, skriver Sven Gjeruldsen, assisterende kommunikasjonssjef ved Det kongelige hoff, i en melding til NRK.

Norges Fotballforbund sier til NRK at det vil være visepresident Arne Larsen Økland og statsråd Sandra Borch som vil dele ut medaljer og pokal på søndag.

– Lise Klaveness er på obligatorisk avslutning av sin «UEFA Executive Master for International Players» som var planlagt lenge før hun ble valgt som president, opplyser NFFs kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen.

– Hvordan stiller NFF seg til at kongehuset ikke vil være representert i finalen?

– Vi er så heldige at vi har et kongehus som ofte er gjester på både cupfinaler og landskamper. Vi har forståelse for at kalenderen ikke gikk opp denne gangen.