Usikker på om Bradley vil tilbake som landslagssjef

– Spørsmålet er om han vil tilbake i en landslagsjobb. Det snakket vi mye om i Stabæk. Landslag var uaktuelt der til tross for mange tilbud. Han ville jobbe med spillere ute på feltet, sier Olsen til NRK.

Stabæks sportslige leder har lenge vært klar på at Norges Fotballforbund bør gå for amerikaneren, og Bradley møtte toppfotballsjef Nils Johan Semb i forrige uke.

SPENT: Stabæks sportslige leder Inge André Olsen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Bradley har imidlertid ikke fått et konkret tilbud om Norge-jobben, og 58-åringen har nå vært hjemom i USA, etter det NRK kjenner til.

Olsen er klar på at Bradley er en utmerket kandidat med sine meritter, erfaring og kjennskap til norsk fotball, men at det ikke er helt opplagt at 58-åringen ønsker en landslagsjobb.

– Stor avgjørelse

– Han har vært opptatt av å komme til klubb ute i Europa. Det er vanskelig å si, men jeg er ganske sikker på at hvis Norge skal gi et tilbud, handler det om å respektere hans kandidatur og være «fair and square». Det handler aldri om penger med Bob, men om prosjektet.

– Kan lysten være større nå etter tre klubbjobber?

– Han er ute etter et godt prosjekt, hvor det er mulig å jobbe med mennesker, få utvikling og ikke jobbe mot strømmen. Jeg vet ikke hva han tenker nå, men jeg tror det er en stor avgjørelse for ham, sier Olsen.

Bradleys agent Ron Waxman har tidligere uttalt til VG at han tror Bradley kan tenke seg å ha samtaler om Norge-jobben.

Agenten ønsker imidlertid ikke å kommentere overfor NRK om Bradley først og fremst ønsker å ta over et nytt klubblag.

Jan Peder Jalland, som var Bradleys assistent i Stabæk, tror det handler om timing og situasjon – hvis NFF gir ham tilbud.

Samtidig er han overbevist om at Bradley er rett mann.

– Bryr seg om norsk fotball

– Han gjorde det veldig bra med USA og Egypt, hvor han fikk gode resultater ut i fra en vanskelig situasjon. Bob bryr seg om norsk fotball, ikke bare for å trene et landslag, men også helheten, sier Jalland.

Bradley fikk kun 11 kamper som Swansea-manager i høst etter to seire, to uavgjorte og sju tap.

Swansea-laget slapp inn flest mål (29) i Premier League under amerikanerens ledelse, men Jalland mener Bradley fikk altfor kort tid til at den statistikken skal tale mot ham.

– Han har vist tidligere at han absolutt er god på defensiv organisering. I Swansea fikk han såpass kort tid og det var en spesiell setting, så det blir vanskelig å trekke for mange konklusjoner av det, sier Jalland.