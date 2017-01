Det bekreftet amerikaneren selv til NRK på Gardermoen.

– Ja, jeg har snakket med Semb. Det var en god fotballprat, sier Bradley.

– Snakket dere om jobben som landslagssjef?

– Ikke direkte.

Finner veien videre

Bradley landet på Oslo Lufthavn Gardermoen i 16-tiden i dag, og dro så rett til Radisson-hotellet på flyplassen. Der møtte han Nils Johan Semb, og i åtte-tiden møtte han pressen som ventet i lobbyen på hotellet.

Semb er som kjent en av fire som skal finne Norges nye landslagssjef. Mandag startet NFF intervjurunden av aktuelle kandidater.

Den tidligere Stabæk- og Swansea-treneren sa til TV 2 tidligere onsdag at han er i Norge for å møte en venn. Til NRK melder han at det ikke er snakk om Semb.

– Jeg har mange venner i Norge, og prøver å finne ut hva som skjer videre. Når en jobb er ferdig må du tenke på mulighetene videre, melder Bradley.

– Veldig god kandidat

NRKs fotballekspert Karl Petter Løken mener Norge og Bob Bradley er en god match.

– Han er en veldig god kandidat. Det er det ingen tvil om. Han kjenner norsk fotball og er en tøffing, har Løken sagt til NRK tidligere.

I 2014 tok den karakteristiske amerikaneren over Stabæk, og i første sesong ble bæringene nummer ni. Deretter ble det bronse i 2015 før han dro til franske Le Havre. I høst bar det til Wales og Swansea, der han fikk sparken i romjula etter 1-4-tap mot West Ham.